La hija de Jeanine Áñez: “La UE hace oídos sordos a lo que le están haciendo a mi madre en Bolivia”

Carolina Ribera Añez, hija de la ex presidenta de Bolivia Jeanine Añez, ha estado en Madrid para pedir la liberación de su progenitora, que lleva más de 600 días encarcelada tras recibir una condena de diez años de prisión. Añez fue proclamada presidenta del país tras la salida de Evo Morales en 2019, después de tres semanas de protestas contra el gobierno del líder indígena. Añez se ha convertido en una preso política, dice su hija, quien denuncia en esta entrevista un “juicio farsa repleto de anomalías”.

La justicia, controlada por el gobierno del MAS (Movimiento al Socialismo), la condenó por los delitos de “resoluciones contrarias a la Constitución” e “incumplimiento de deberes”. La acusación consideró que la proclamación de Áñez fue “golpe de Estado”.

¿Cómo se encuentra su madre?

Mi madre pasó un etapa muy dura debido a la incertidumbre e indefensión que siente, está sufriendo un linchamiento judicial tras más de 640 días víctima de un secuestro, apresada de forma ilegal, injusta e inhumana. Cuando eres presidente te tienen que dar un juicio de corte (persona con inmunidad), pero a ella la tienen presa por la vía penal. Como consecuencia de esta situación su salud se ha deteriorado. El año pasado tuvo un intento de suicidio por la crisis nerviosa. No la dejaron salir de la cárcel para ir al hospital, no tiene derecho a visitas. Yo solo la puedo visitar una vez al mes. La tienen en total aislamiento, sin contacto con otras internas en una prisión de máxima seguridad. Están cometiendo abusos contra una mujer que lo único que hizo fue cumplir con su deber.

¿Se arrepintió su madre de haber asumido la presidencia tras la salida de Evo Morales?

Mi madre asumió la presidencia en 2019 tras una sesión constitucional en un clima de mucha tensión después de que Evo morales huyera del país tras fracasar en su intento de reelegirse presidente por tercera vez. El pueblo boliviano le dijo que no y salió a la calle para defender sus derechos en protestas pacíficas durante 21 días hasta que Evo Morales renunció y huyó del país en un avión mexicano para luego dirigirse a Argentina. Esos días hubo una crisis institucional y un vacío de poder que puso al país al borde de una guerra civil. Todos en la línea sucesoria que marca la Constitución renunciaron a la presidencia hasta que llegó el turno de mi madre por ser la segunda vicepresidenta del Senado. Ella asumió el cargo con valentía y pacificó el país hasta la convocatoria de elecciones.

¿Qué es lo que pide a los organismos internacionales y al Gobierno de Bolivia?

Como familia no pedimos impunidad sino un juicio justo e independiente, que ella se pueda defender en libertad en su condición de ex presidenta y que se le dé un juicio de corte por su condición de aforada. En el pasado, incluso al dictador García Mesa se le dio un juicio de corte, pero a Jeanine Añez no. Mi madre está siendo procesada por la vía penal con tres juicios y una sentencia de 10 años. También tiene un juicio de responsabilidades, que está paralizado, y dos procesos por la vía administrativa. Un juez ordinario dice incluso que ella no fue presidenta porque no fue elegida, una estrategia para que la sentencia sea más dura.

¿Por qué cree que el Gobierno del presidente Luis Arce está tratando así a su madre?

Evo Morales y el régimen del partido MAS se han ensañado así con mi Jeanine Añez por ser una mujer que está sola sin partido político. No le perdonan que sucediera a Evo Morales, cuando quiso dar un autogolpe igual que en Perú, dejando al país convulsionado y al borde de una guerra civil. Su plan era que los militares tomaran el poder, pero no sucedió.

¿Cree que hay parecidos con lo que ha pasado en Perú con Pedro Castillo?

La de mi madre fue una salida democrática. Todos los países vecinos reconocieron a Jeanine Añez como presidenta. En las reuniones previas a su proclamación hubo representantes de todos los partidos políticos, pero en ellas nunca participó Jeanine Añez. Incluso estaban la Unión Europea y la Iglesia católica, que avalaron la asunción de mi madre; sencillamente le dijeron que le tocaba asumir la presidencia por ser la siguiente en la línea sucesoria presidencial. Sin embargo, la UE ahora hace oídos sordos a lo que está pasando en Bolivia y a lo que está pasando con mi madre y otros 146 presos políticos injustamente encarcelados por lo que pasó en 2019. La UE no ha exigido la libertad de Jeanine Añez.

¿Y Estados Unidos?

Estados Unidos elaboró un informe muy duro en el que señaló que mi madre es una presa política y víctima de persecución. La Organización de Estadios Americanos (OEA) también se ha implicado. La OEA fue la que denunció el fraude electoral en 2019 y avaló la gestión de mi madre. También se han pronunciado otros organismos de derechos internacionales como el Comité contra la Tortura y el relator de Naciones Unidas hizo un informe diciendo que le preocupa la justicia sometida a la política en Bolivia poniendo el caso de mi madre come ejemplo

¿Por qué su madre no se postuló a las elecciones presidenciales que ella misma convocó y que ganó el partido de Morales?

Cuando tomó la presidencia era muy popular y estaba arropada por todos los partidos con la esperanza de dar un futuro mejor a Bolivia, pero con la pandemia su popularidad cayó y acabó renunciando a la candidatura y al liderazgo de su partido en aras de una candidatura de unidad entre los partidos de la oposición para evitar el regreso de Evo Morales. La oposición no se unió, como sucedió en Venezuela, y el MAS ganó las elecciones.