Una mayoría opositora insiste en acabar con el “gobierno interino” en Venezuela

La oposición de Venezuela deja que sus divisiones internas siguen protagonizando un debate que se pretende institucional en la Asamblea Nacional electa en 2015 que sus integrantes han mantenido como vigente desde 2021. Para este jueves estaba convocada la segunda discusión para determinar el cese o la continuidad de la presidencia encargada que ejerce Juan Guaidó, bajo el supuesto de que Nicolás Maduro usurpa el poder Ejecutivo en el país. Pero fue suspendida por el propio Guaidó, generando reclamos de varios partidos que denunciaron la decisión fue inconsulta.

Las fracciones de los partidos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y Movimiento por Venezuela se reunieron este jueves para exigir a Juan Guaidó, presidente de ese Parlamento, que convoque a la segunda discusión sobre la continuidad del interinato para este viernes.Según el reglamento, las sesiones de la Asamblea Nacional debe convocarlas quien ejerce su presidencia. Es Guaidó, por tanto, quien está llamado a convocar la discusión que terminará con la desaparición del cargo que ejerce desde 2019.

Si no lo hace, los diputados de quienes quieren acabar con el interinato pudieran optar por hacerlo sin él. Recordaron que la norma establece que se puede llamar a sesiones extraordinarias por decisión “de la mayoría de los diputados”, que afirman tener.Por parte de Primero Justicia, habló Alfonso Marquina para sugerirle a Guaidó que demuestre talante democrático. “Con la mayoría que tenemos pudiéramos nombrar el 5 de enero un nuevo presidente de la AN que tendría que asumir la presidencia encargada, según el reglamento. Pero no es eso lo que buscamos, sino cesar la figura novedosa del gobierno encargado integrar y crear otra que sirva para despartidizar la administración de los activos venezolanos en el exterior”.

Los diputados que impulsan la disolución del interinato promueven la creación de comisiones que articulen el resguardo a intereses venezolanos, como la empresa Citgo en Estados Unidos, el oro que se disputa en Inglaterra y otros fondos y cuentas de la República en otros países que desconocen la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente. “Tenemos que asumir que la figura del presidente interino se ha debilitado, y ya no es percibida ni por venezolanos ni por la comunidad internacional como una opción de cambio político. Hay que repensarlo”, agregó Marquina que reiteró en varias oportunidades que el cese del interinato no cambia el desconocimiento de maduro por parte de otros Estados.

Simón Calzadilla, de Movimiento por Venezuela, recordó que el partido de Guaidó, Voluntad Popular, ha quedado en minoría de cara a esta decisión de la oposición. Coincidimos en que ese ciclo debe cerrar para entrar en 2023 unidos y sin las cargas que nos restan, que son francos débiles ante el reto titánico que tenemos por delante. “Le hago un llamado al hoy presidente encargado de la República a que respetemos unidos la decisión de la mayoría”.

A riesgo de todo, y con las herramientas que tenemos, siempre defenderemos a nuestra gente y a Venezuela.



Hemos reiterado que la Presidencia encargada responde al interés de los venezolanos. Nuestro deber es plantear soluciones y trabajar para lograrlas. pic.twitter.com/5FlKVWnNXe — Juan Guaidó (@jguaido) December 29, 2022

Al terminar esa reunión, Juan Guaidó publicó en Twitter que “la Presidencia encargada responde al interés de los venezolanos. Nuestro deber es plantear soluciones y trabajar para lograrlas. Como lo hemos dicho, esto no es un tema de Juan Guaidó, es un tema enfocado en mantener a una institución que es una herramienta de lucha para lograr la democracia”.

Guaidó, al cierre de esta edición, ha mantenido que la sesión para la segunda discusión que sería este jueves 29 se realizará el 3 de enero.

Sus adversarios internos han planteado que “es fundamental que culminemos este año con este proceso”, como lo afirmó Nora Bracho, de Un Nuevo Tiempo, al reiterar que pretenden dar por cerrado el asunto este viernes 30 de diciembre.