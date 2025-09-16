El acusado del sabotaje del gaseoducto Nord Stream será extraditado con la autorización de la justicia italiana

El Tribunal de Apelación de Bolonia (norte de Italia) ordenó este martes la entrega al Tribunal Supremo Federal de Casación de Alemania de Serhii Kuznietsov, el ucraniano detenido en Italia acusado de participar en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en 2022 en el mar Báltico. Así ha informado EFE.

La defensa del excapitán del ejército ucraniano, de 49 años, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo, lo que retrasará su extradición, según los medios italianos. Kuznietsov fue detenido por los Carabineros (policía militarizada) el pasado 21 de agosto en un alojamiento turístico en la zona de Rimini, mientras estaba de vacaciones con su familia, en ejecución de una orden de detención europea emitida por el Tribunal Federal alemán a petición de la Fiscalía General Federal.

La decisión del Tribunal de Apelación de Bolonia se produce tras la vista celebrada el pasado 9 de septiembre, en la que se reservó la decisión. La Fiscalía del Estado de Alemania (GBA) considera que el ucraniano formaba parte de un grupo de personas que en septiembre de 2022 colocaron explosivos en los gaseoductos Nord Stream 1 y 2 en el lecho del mar Báltico, cerca de la isla sueca de Bornholm.

Por eso se le acusa de ser uno de los coordinadores de la operación y de los delitos de destrucción de infraestructuras y de sabotaje contrario a la constitución. La explosión, el 26 de septiembre de 2022, dejó inutilizado uno de los gaseoductos y causó graves daños en el segundo.

Por ninguno de ellos transitaba el gas en el momento del ataque, ya que Nord Stream 2 no llegó a inaugurarse, y a través de Nord Stream 1 la empresa estatal rusa Gazprom había interrumpido poco antes el suministro de gas a Alemania. El atentado, en plena crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania, provocó una avalancha de especulaciones sobre la autoría, que el periodista de investigación estadounidense Seymour Hersch atribuyó a Estados Unidos, mientras que otros conjeturaron que tras ella podía estar Moscú.