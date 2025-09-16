El juez desestima los cargos de terrorismo en el caso estatal contra Luigi Mangione

El juez de Nueva York encargado del caso estatal de Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare el pasado diciembre, desestimó este martes los cargos relacionados con terrorismo que afrontaba el joven.

“He revisado las pruebas y las mociones (de ambas partes). En lo relativo a los cargos 1 y 2, asesinato como un acto de terrorismo, las pruebas presentadas por el gran jurado fueron legalmente insuficientes”, indicó el juez Gregory Carro en una audiencia celebrada hoy en un tribunal de la Gran Manzana.

En lo que respecta a los otros cargos, uno de asesinato en segundo grado y otros ocho relacionados con la posesión de armas, Carro declaró que las pruebas habían sido "suficientes".

El joven de 27 años apareció en la sala, llena de periodistas y una veintena de seguidoras que acudieron a mostrarle su apoyo, con el pelo más corto que en las últimas audiencias, vistiendo un uniforme de preso color caqui y con las manos esposadas.

Mangione fijó la vista brevemente en el público que se sentaba en las últimas filas y que estaba compuesto casi enteramente por mujeres, a excepción de un único hombre.

Entre las seguidoras, algunas lucían camisetas en las que se leía "Free Luigi" ("Liberen a Luigi"), y muchas tomaban notas de lo que decía el juez en sus cuadernos.

Además de su caso estatal, Mangione afronta un juicio federal también en Nueva York en el que la Fiscalía ha pedido para él la pena de muerte, así como otro proceso judicial en Pensilvania, donde fue arrestado en un McDonald's.

La defensa de Mangione, conformada por el mediático matrimonio de Karen y Marc Agnifilo -este último también representante legal del rapero Sean ‘Diddy’ Combs-, había solicitado al juez que desestimase todos los cargos en su juicio estatal.

Los Agnifilo argumentaban que la existencia de ambos procesos (federal y estatal) suponen una doble exposición o incriminación penal, un principio legal que prohíbe a una persona ser juzgada dos veces por el mismo delito.

Sin embargo, en un documento publicado al mismo tiempo que tenía lugar la breve audiencia de hoy, Carro rechazó esta idea y apostó por seguir con el proceso legal.

Además, fijó para el próximo 1 de diciembre la siguiente audiencia de Mangione.

Desde su detención el pasado 19 de diciembre tras una huida de varios días, Mangione ha atraído la atención de una parte de la población estadounidense, que pide su liberación y denuncia el "defectuoso" sistema de las aseguradoras médicas del país.

A las afueras del tribunal se reunían decenas de seguidores del joven portando pancartas en las que podían leerse consignas como "la salud antes que la riqueza". Algunos, incluso, lucían gorras y disfraces de Luigi, el característico personaje del videojuego Mario Bros.

También un camión daba vueltas a la manzana proyectando en sus pantallas la cara de Mangione y las historias de personas que han visto empeorar su salud al no ser tratados por las aseguradoras.

Por ejemplo, en un momento el vehículo proyectó una imagen de un hombre en andador en la que se leía: "La denegación de su seguro (médico) le costó su pierna".