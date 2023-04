La amarga jubilación de la excanciller Angela Merkel

La ex-canciller alemana Angela Merkel sigue siendo una de las figuras más destacadas, distinguidas y también discutidas del país. El lunes recibía la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, que es la mayor condecoración posible, mientras desde su propio partido no se oían alabanzas o incluso se la criticaba. La guerra de Ucrania ha cambiado, una vez más, la percepción pública sobre la canciller y en especial su política con respecto a Rusia. No era hasta el jueves que, tras las críticas a la ausencia e indiferencia de los cristianodemócratas, éstos alababan a la canciller.

El presidente federal Frank-Walter Steinmeier, del partido socialdemócrata SPD, destacó en la ceremonia de entrega en el Palacio de Bellevue las cualidades de Merkel como mujer y ciudadana del este del país, algo inédito en el puesto de canciller antes de su mandato. Quiso recordar cómo ésta tuvo que “abrirse camino” por ello en dicha posición. Dos ex-cancilleres, Konrad Adenauer y Helmut Kohl, han recibido este honor antes que Merkel. El que fuese su Ministro de Exteriores decoraba a una Merkel que ha desaparecido de la vida pública y que, ni siquiera en dicha ceremonia, quiso ser el centro de los titulares.

“Se dice a menudo que la política es un nido de serpientes y yo puedo decir que no lo habría sobrevivido si no existiera esa otra parte de la política”, aseguraba Merkel tras agradecer a algunos de sus antiguos trabajadores y compañeros de partido que asistieron al acto. La ex-canciller utilizó todos los minutos de su discurso en destacar la ayuda recibida por sus invitados, a los que fue presentando, y no entró a comentar ni las alabanzas del Presidente Steinmeier ni tampoco otros temas de actualidad. Entre los asistentes destacó la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, de su mismo partido, que fue también su Ministra de Defensa. Sin embargo, la dirección actual no acudió al acto.

En su discurso, el presidente recordó que Merkel trabajó dieciséis largos años “por la libertad y la democracia, por nuestro país y el bienestar de su pueblo” y ello “incansablemente y a veces hasta los límites de tu resistencia física”. El país habría experimentado el éxito económico en medio de la adversidad de la crisis financiera con ella al frente, con su gestión de la crisis migratoria en 2015 y de la pandemia más tarde.

Steinmeier, que formó parte de su gobierno de Gran Coalición desde 2005 hasta 2017, destacó que Merkel había conseguido reconocer errores después de que el país se propusiera abandonar la energía atómica tras el desastre de Fukushima antes de lo posible. "Es de una gran fortaleza el que haya demostrado esta capacidad de autocorrección". Ello hizo "que tu cancillería fuese admirable”, le dijo el que, obviamente, trabajó con ella codo a codo en todos esos errores que comentaba. Steinmeier también se refirió a la política de Rusia durante el mandato de Merkel y reconoció que había sido un error no haber examinado las posiciones y políticas de Rusia con mayor detenimiento.

Es por ello que se ha criticado la concesión de la medalla como un acto de lavado de cara, en especial después del comienzo de la guerra en Ucrania, ya que la política de Merkel en el este de Europa y la dependencia del país con respecto a las fuentes energéticas rusas han sido objeto de debate en los últimos meses. El debate se producía a petición del partido de ultraderecha Alternativa Por Alemania (AfD), que fue también el único que criticó a Merkel.

El diputado Stephan Brandner de dicha formación dijo que “Merkel merece ser esposada y no condecorada”. Brandner no criticó su política con respecto a Rusia, ya que el partido es pro-Putin, sino que se refirió a su política migratoria. “Nos ha dejado una infraestructura enferma”, aseguraba, así como “jubilados que tienen que buscar botellas vacías” para sobrevivir por el aumento de la pobreza.

El partido de la izquierda Die Linke criticó que la condecoración está pensada para premiar el trabajo y esfuerzo voluntario, y sin embargo, proporcionalmente reciben dicha distinción muchos más políticos que otras personas de la sociedad civil. El diputado Jan Korte de dicho partido aseguró el jueves en el Bundestag que la Orden, concedida por su otrora ministro, era “como si yo le concedo una orden al honor a mi jefe por lo buen jefe que fue”. Sin embargo, los puntos más controvertidos de los mandatos de Merkel no fueron criticados por dicho diputado.

Pero las críticas que más destacaron fueron las de su propio partido, la CDU. El vicepresidente de la CDU, Carsten Linnemann, afirmó que Merkel había cometido "errores evidentes" durante su mandato, como el manejo de la crisis migratoria y el abandono de la energía nuclear tras el desastre de Fukushima. En realidad, el partido estuvo detrás de cada decisión de la canciller, si bien con algunas voces críticas. Ahora, parece que Merkel hubiera ido contra toda la formación. El Presidente y candidato a la cancillería Friedrich Merz fue cuestionado en la televisión pública ARD si felicitaba a Merkel por su condecoración y, por segunda vez, evitó la pregunta y no quiso responder.

Sin contestar, aseguró “no hay motivos para que se discuta ahora, si yo la felicito o no”. Merkel, que se encuentra escribiendo sus memorias, no ha salido al trapo de los comentarios. La presidenta del SPD, Saskia Esken, elogió la habilidad diplomática de Merkel y su capacidad para forjar coaliciones sólidas tanto a nivel nacional como internacional. El líder de Los Verdes, Omid Nouripour, también destacó los logros de Merkel durante su mandato, aunque señaló que no era necesario estar de acuerdo con todo lo que hizo.