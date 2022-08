Una mujer cancela su boda porque su novio no incluyó comida vegana en el menú

El día de la boda de una persona es, probablemente, el momento más esperado e importante de su vida. Los nervios afloran la piel conforme se acerca la fecha, y aunque alguno que otro se casa más de una y dos veces, es una ocasión para el recuerdo. Pero también cuenta con imprevistos que pueden arruinarlo incluso solo unos días antes y por motivos que pueden llegar a ser de lo más surrealistas.

De este modo, una usuaria de Reddit, una plataforma que funciona como un foro y tiene un cierto parecido a Twitter, reveló que canceló su boda porque su novio no incluyó comida vegana en el menú. “Mi prometido (31 años) y yo (25) nos casaremos pronto. No hubo mucho en lo que no estuviéramos de acuerdo durante la planificación de la boda, excepto en la comida”, confesaba la usuaria, SarahJake2022.

La joven, de Estados Unidos, explicó que su familia tiene “un largo historial de problemas de salud” y esa fue la razón por la que solo consumen comida vegetariana. “Mi prometido y su familia son todo lo contrario. Son carnívoros incondicionales, lo cual respeto”.

SarahJake2022 contó que pidió a su futuro esposo que se agregaran unas cinco opciones veganas en el menú por su situación, pero la pareja se opuso porque “era una pérdida de dinero y no es comida de verdad”.

“Me enteré de que había cancelado todas las opciones veganas y las quitó del menú por completo y a mis espaldas. Lo llamé al trabajo, pero siguió colgándome. Fui directamente a su trabajo, lo confronté y me volví loca. Se quedó atónito al verme. Primero, dijo que fue idea de su madre y después dijo que me fuera a casa porque estaba haciendo una escena en la oficina”.

En un principio, era una decisión irrevocable, aunque se dieron hasta dos oportunidades más, pese a que ella aseguró que su novio “ignoró sus pensamientos y comentarios y negó acomodarse a su familia”. Así, la usuario confesó que “su futura suegra” le escribió para defender a su hijo, dándole la razón y afirmando que “no solo su hijo está molestó, sino que ella y el resto de la familia de él también lo están después de enterarse y debía aceptar su compromiso y terminar con todo esto”.

Apoyo de los usuarios de Reddit

Tras la tercera discusión, en la que la novia aseguró que la conversación con su pareja no terminó bien, decidió cancelar la boda y dar por concluido el compromiso. “Darme cuenta de que mi pareja piensa que está bien arrollar mis opiniones y decisiones, simplemente, porque está priorizando a los demás y sus opiniones sobre mí fue, realmente, me molestó y no es algo que puedas pasarse por alto”.

“Le devolví el anillo y cancelé todo. No podía imaginarme viviendo así por más tiempo, teniendo que caminar sobre cáscaras de huevo por su familia y permitiéndole, básicamente, anular mis opiniones y tener la última palabra sin importar qué. El matrimonio se trata de compromiso y él no tiene nada que perder, pero eligió hacer esto conmigo y mi familia”, confirmó.

Muchos de los usuario de Reddit, al enterarse, elogiaron su decisión ya que “el matrimonio es compromiso y su ex no está listo para casarse”. “Le queda mucho por crecer”.