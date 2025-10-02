Salen a la luz imágenes de la policía de élite brasileña robando durante un operativo: "Si alguno encuentra una Playstation, que me avise"

Un grupo de oficiales de la unidad brasileña especial BOPE (similar a los GEO en España) fue filmado mientras registraba y sustraía pertenencias personales durante uno de sus operativos, lo que ha obligado a abrir una investigación contra ocho de sus agentes. Esta decisión se tomó tras la publicación de imágenes grabadas durante una operación policial liderada por el BOPE, la "Operação Caixinha", llevada a cabo el 15 de enero en el Complexo do Alemão, un grupo de favelas ubicado al norte de Río de Janeiro.

Las imágenes, capturadas accidentalmente por la cámara corporal de un agente, muestran una secuencia de acciones cuestionables durante un operativo policial. Según informó O'Globo, los uniformados entraron en la propiedad, aparentemente sin autorización judicial, y comenzaron a manipular objetos personales con total impunidad. El vídeo muestra a los agentes realizando acciones poco profesionales como apertura de armarios, revisión de cajones y comentarios sobre los artículos encontrados. Discuten sobre marcas de ropa, calzado y perfumes, llegando incluso a bromear sobre posibles sustracciones de dispositivos electrónicos.

La Policía Militar del Estado de Río de Janeiro ha iniciado una investigación formal contra los ocho agentes involucrados. El Ministerio Público ha recibido el informe preliminar, y los oficiales han sido suspendidos preventivamente mientras se esclarecen los hechos. El operativo, originalmente dirigido a la captura de un sospechoso de tráfico de armas, ha quedado ensombrecido por las acciones de los propios agentes. La grabación capturada por la cámara corporal de Leandro Silva Pereira dos Santos se convirtió en la principal evidencia de la presunta conducta irregular.

Las imágenes revelan momentos donde los policías no solo registran la vivienda, sino que también consumen bebidas, prueban ropa y relojes, y comentan sobre el valor de los artículos encontrados. Los videos también muestran a agentes probando y llevándose fragancias, como "212 VIP Black" y "1 Million". "Busco una PlayStation. Si alguien encuentra una, que me avise", dice uno. Otro interviene: "Yo también". Refiriéndose a un altavoz grande, un tercero bromea: "Si hubiera venido en la patrulla, me habría llevado este altavoz JBL".

La filtración del video ha generado una fuerte reacción en la opinión pública brasileña, reavivando el debate sobre la conducta de las unidades policiales de élite y la necesidad de un control más riguroso de sus actuaciones. La investigación determinará las posibles responsabilidades penales y administrativas de los agentes involucrados. Mientras tanto, la PMERJ ha tomado medidas cautelares, separando a los oficiales de sus funciones y remitiendo el caso al sistema judicial.