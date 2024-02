Antisemitismo en Davos: la tienda de esquís que no alquilaba material a judíos

La Policía suiza ha abierto una investigación contra una tienda de alquiler de esquís de Davos que anunciaba en hebreo que no alquilaría más material deportivo a clientes judíos. Los carteles del escaparate remarcaban precisamente que «ya no alquilamos material deportivo a nuestros hermanos judíos» porque a menudo no era devuelto, y su personal ya no quería tener «la molestia» de recorrer las laderas de la montaña intentando encontrar trineos abandonados, explicó el establecimiento a través de un comunicado.

La tienda, situada en la famosa estación de la localidad que acoge anualmente el Foro Económico Mundial, retiró la cartelería 24 horas después del comunicado de la Policía, que desató una oleada de protestas. Sin embargo, la opinión pública considera que el caso constituye una clara violación de las leyes suizas contra la discriminación y la incitación al odio racial o religioso. Una violación que coincide, además, con el aumento del antisemitismo en Europa tras los atentados del 7 de octubre de Hamás contra Israel y la guerra en Gaza.

La Federación Suiza de Comunidades Judías ha emprendido sus propias acciones legales contra la tienda, que forma parte del restaurante de montaña Pischa. Denuncia que los carteles son claramente discriminatorios. Por su parte, el alcalde de Davos, Philipp Wilhelm, declaró a los medios de comunicación suizos que «esto no tiene cabida» en la localidad. «Hay que condenar cualquier forma de antisemitismo, racismo y discriminación», subrayó.

El gerente de la tienda ha asegurado que el cartel estaba «mal redactado». Pidió disculpas y aclaró que los clientes judíos eran bienvenidos, pero los grupos antirracistas suizos señalan que atacar a todo un grupo racial, religioso o étnico por el supuesto mal comportamiento de unos pocos es más grave que una redacción torpe; de hecho, es un signo clásico de racismo y discriminación. Una forma más eficaz para evitar robos y daños, remarcan, sería hacer lo que ya hacen muchas tiendas de alquiler de esquís: pedir a los clientes un documento de identidad y una tarjeta de crédito.