Donald Trump responde a los manifestantes con un video generado por IA en el que les bombardea con excrementos

Donald Trump ha desatado una intensa polémica al compartir un video generado por inteligencia artificial en el que se le muestra pilotando un avión identificado como "Rey Trump" y lanzando excrementos sobre un grupo de manifestantes.

La publicación, realizada este domingo a través de su cuenta oficial en Truth, presenta al presidente luciendo una corona de oro mientras sobrevuela a los protestantes que se congregaban frente a la Casa Blanca.

La difusión del material se produjo tras una jornada de manifestaciones convocadas por organizaciones progresistas y colectivos universitarios en contra de sus políticas. Las imágenes, de menos de un minuto de duración, se viralizaron de inmediato en plataformas digitales y generaron un encendido debate en la esfera pública y mediática de los Estados Unidos.

Reacciones políticas ante la polémica publicación

Desde la oposición demócrata, varios legisladores han calificado el gesto como una burla indecorosa y una peligrosa banalización del uso de la inteligencia artificial en la política. En contraste, la portavoz de Trump defendió el contenido como una sátira humorística dirigida contra lo que describió como el acoso mediático constante hacia el expresidente.

La publicación del video se enmarca en un contexto de creciente tensión doméstica, marcado por las críticas a las políticas migratorias y el endurecimiento de la seguridad en los campus universitarios.