“China trabaja para desplazar a EE UU como potencia hegemónica”

Preguntamos a Kanishkan Sathasivam profesor de Relaciones Internacionales y director del William H. Bates Center for Public and Global AffairsProvost’s Faculty Fellow for General Education en Salem University sobre el primer encuentro entre los líderes chino y americano desde que Biden es presidente de EE UU en la cumbre del G-20 en Bali. Sathasivam es pesimista sobre la posibilidad de que Estados Unidos y China puedan acordar una posición común sobre Taiwán. Sostiene que Pekín ha estado trabajando “activamente durante décadas” para desplazar a EE UU como potencia hegemónica, pero advierte, que tiene numerosos retos internos y externos que le pueden hacer fracasar.

¿Conseguirán Xi y Biden mantener una posición común sobre Taiwán? ¿Es Taiwán el principal tema sensible y de riesgo en la relación bilateral?

No, no creo que lo hagan, y no creo que ninguna de las partes esperase a hacerlo en esta reunión. Se trataba más bien de una oportunidad para que ambos líderes expongan sus posiciones sobre Taiwán y otras cuestiones bilaterales de forma directa en persona. Taiwán es, sin duda, un tema importante entre las dos partes, pero también hay otras cuestiones importantes, como la relación económica bilateral, el cambio climático y los problemas de derechos humanos en China.

Rusia, Estados Unidos, China, las dos Coreas e Irán están invirtiendo enormes cantidades de dinero para aumentar sus inventarios de armamento. El mundo parece dirigirse a una peligrosa carrera militar a pesar de cumbres como la del G20. ¿Qué probabilidad hay de un conflicto mayor en Asia?

La probabilidad de una guerra en la región de Asia-Pacífico es bastante alta, por desgracia. Muchos analistas concluyen ahora que una invasión china de Taiwán es una cuestión de cuándo y no de si. Es más, algunos analistas incluso sostienen que la invasión se producirá más pronto que tarde, debido a la preocupación china de que sus ventajas de poder, tanto sobre Taiwán como sobre Estados Unidos, sólo se debilitarán con el tiempo. Y, por desgracia, Taiwán no es el único escenario bélico posible en esa parte del mundo. Un paso en falso por parte de cualquiera de los dos bandos en el Mar de China Meridional también podría desembocar en una guerra, y ahora también ha aumentado la probabilidad de algún tipo de provocación norcoreana o incluso de una invasión directa del Sur. Y tanto China como Corea del Norte tratarán de utilizar sus armas nucleares para disuadir la participación de Estados Unidos en cualquier guerra que inicien, después de haber observado el uso efectivo de Rusia de la amenaza de guerra nuclear para disuadir la participación directa de Estados Unidos y la OTAN en la guerra de Ucrania. Así que también veremos una expansión significativa de las fuerzas nucleares de China y Corea del Norte en los próximos años, lo que sólo puede aumentar las tensiones con EEUU.

¿Le preocupa a Washington el auge y el expansionismo de China porque Estados Unidos puede perder el papel de principal hegemonía mundial?

Que China pretende, a largo plazo, poner fin a la hegemonía global de Estados Unidos y al orden mundial liberal liderado por este país es ya un hecho. Pero el hecho de que esto sea lo que China quiere, y en lo que ha estado trabajando activamente durante décadas como su gran estrategia, no significa que vaya a tener éxito. China se enfrenta a importantes obstáculos y desafíos para su gran estrategia a largo plazo, tanto en su país como en su entorno exterior, incluso cuando Estados Unidos mantiene importantes ventajas de poder sobre China a pesar de los recientes problemas y reveses. Así que yo diría que Washington está preocupado, pero también confía tranquilamente en que puede manejar y gestionar el desafío a largo plazo de China.