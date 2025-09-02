Así ha sido la reunión entre Putin y Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha tachado este martes de «completa sandez» las acusaciones de que Rusia se plantee atacar en un futuro a un país de la Unión Europea (UE). «En lo que se refiere a los agresivos planes de Rusia en relación a Europa, quiero subrayar una vez más que son una completa sandez que no tienen absolutamente ninguna base», dijo Putin al comienzo de la reunión celebrada en Pekín y transmitida en directo por la televisión rusa en víspera del 80º aniversario de la victoria de China sobre Japón.

Putin ha acusado a los europeos, a los que ha calificado de «especialistas en películas de terror», de intentar provocar continuamente «la histeria sobre que Rusia se plantea supuestamente atacar a Europa». «Yo creo que para una persona sensata esto es una clara provocación o un caso de total incompetencia (…) Rusia nunca ha tenido, no tiene, ni tendrá deseo de atacar a nadie», afirmó. Al mismo tiempo, ha asegurado que para Rusia «es inadmisible» el ingreso ucraniano en la OTAN, mientras que nunca se ha opuesto a la entrada del país vecino en la UE, algo que Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, país miembro de la UE y de la OTAN, también ha respaldado.

Fico pide a Putin un mensaje para los líderes europeos

Por su parte, Fico, ha pedido a Putin transmitir su mensaje para los líderes europeos antes de la reunión que mantendrá el viernes con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski. «¿Puedo transmitir su mensaje a mis colegas (en la Unión Europea)?», dijo Fico al jefe del Kremlin durante la reunión en Pekín en el marco de las celebraciones del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en las que será el único dirigente de la UE presente en el desfile previsto para mañana en Pekín.

El primer ministro se ha mostrado convencido de que después de la reunión de hoy, los líderes europeos le llamarán para preguntar qué le dijo Putin. «Me llamarán y me preguntarán: ¿Qué te dijo Putin? Estaría bien que intercambiáramos puntos de vista sobre este asunto», insistió Fico.

Fico ha asegurado que no comprende ciertas decisiones de la UE en el conflicto ucraniano y está decidido a continuar la cooperación entre Bratislava y Moscú.

En cuanto a su pronta reunión con Zelenski, el primer ministro eslovaco ha afirmado que hablará, en particular, de los ataques contra la infraestructura petrolera que efectúan las fuerzas ucranianas.

Fico también ha hablado ante Putin de los planes de su país de dar el visto bueno a la adhesión de Ucrania al club comunitario. A la vez, ha subrayado que Bratislava, como miembro de la OTAN, se opone a la adhesión de Ucrania a ese bloque.