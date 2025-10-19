Israel identifica el cuerpo de uno de los rehenes como Ronen Engel, del kibutz Nir Oz

Israel recibió, a través de la Cruz Roja, los ataúdes con los restos mortales de dos rehenes fallecidos, que fueron entregados a una unidad conjunta del ejército israelí y del Servicio de Seguridad Interior (ISA) dentro de la Franja de Gaza, informó este domingo la Oficina del Primer Ministro en una publicación en Telegram.

El Ejército israelí informó a la familia del rehén Ronen Engel, de 54 años, de que su cuerpo había sido devuelto a Israel desde Gaza para su entierro; tras la identificación de madrugada de sus restos mortales en el Instituto Nacional de Medicina Forense.

Ronen Engel fue secuestrado ya sin vida del Kibutz Nir Oz, localizado a pocos kilómetros de la Franja, detalló un comunicado castrense. Su mujer y sus dos hijas fueron también capturadas y devueltas durante el primer acuerdo de liberación de rehenes en noviembre de 2023.

"Después de 744 días, mi padre finalmente regresó a casa", escribió hoy su hija Mika en Instagram. "No es lo que esperábamos, no es lo que deseábamos para él, pero por fin ha llegado", añadió.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos afirmó en otro comunicado que su regreso "brinda cierto consuelo a una familia que ha vivido una incertidumbre y unas dudas insoportables durante más de dos años" y pidió el regreso del resto de cautivos fallecidos.

Esta misma madrugada, Israel recibió, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, los ataúdes con los restos mortales de dos rehenes fallecidos. Con la entrega de estos cuerpos, en Gaza siguen los cadáveres de 15 rehenes secuestrados durante el ataque múltiple de Hamás del 7 de octubre de 2023.