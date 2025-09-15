El ministro de Asuntos Exteriores de Israel vuelve a arremeter contra Sánchez: "Antisemita y mentiroso"

La tensión entre el Gobierno israelí y el español continúa aumentando con las nuevas declaraciones realizadas este lunes por Pedro Sánchez y con la contestación que ha recibido por parte del ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar.

Durante una reunión interparlamentaria del PSOE, Sánchez, en referencia a las manifestaciones propalestinas llevadas a cabo el domingo en Madrid contra la participación del equipo israelí en la Vuelta ciclista y que provocaron la cancelación de la última etapa de la competición ha afirmado que su «posición es clara y rotunda». «Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa Israel tras la invasión de Gaza?».

El ministro de Exteriores israelí no ha tardado en reaccionar y ha contestado a través de su cuenta oficial de la red social X, escribiendo: «Antisemita y mentiroso ¿Israel invadió Gaza el 7 de octubre o fue el estado terrorista Hamás el que invadió Israel y cometió la peor masacre contra judíos desde el Holocausto? Sánchez y su gobierno comunista son antisemitas y enemigos de la verdad».

Durante la jornada anterior, Saar ya había mostrado su absoluto descontento con Pedro Sánchez, al que acusó de haber “animado a los manifestantes a salir a las calles». "Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!", escribió en X.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha agradecido a este el apoyo de su país a Israel ante los «gobiernos débiles que nos presionan». «Nos apoyamos frente al terrorismo, frente a las increíbles mentiras, casi diría mentiras medievales, dirigidas contra nosotros, el creciente antisemitismo mundial y los gobiernos débiles que nos presionan porque se derrumban bajo la presión de las minorías islamistas», ha declarado, en una clara alusión a gobiernos como el español.