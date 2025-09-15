El Kremlin lanza un mensaje a los aliados: "La OTAN está de facto en guerra con Rusia"

"La OTAN está de facto en guerra con Rusia; eso es evidente y no necesita pruebas", ha asegurado esta mañana el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticias RIA Novosti, que se producen después de que en la última semana se detectaran incursiones de drones rusos hasta en dos países miembros de la Alianza Atlántica, elevando la tensión en el continente europeo. Peskov ha vuelto a hacer uso de su retórica, reprochando a la OTAN el envío de ayuda tanto directa como indirecta a Ucrania: "Esto es lo que implica la participación directa en el conflicto", ha afirmado.

Fue el miércoles cuando Polonia denunció la "violación sin precedentes" de su espacio aéreo por parte de cerca de una veintena de aeronaves no tripuladas de origen ruso. A raíz de la incursión, el primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció que invocaría el artículo 4 del Tratado de la OTAN, el cual contempla que los aliados lleven a cabo consultas sobre lo ocurrido, y descartó que se hubiese tratado de un accidente, como defendió en un primer momento Moscú.

Tusk incidió en la gravedad del ataque, reconociendo que el episodio colocó a Europa "en la situación más cercana a un conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial". A pesar de todo, el líder polaco precisó que por el momento no contaba con "motivos para afirmar que estamos al borde de la guerra".

Peskov descarta la celebración de una cumbre con la OTAN

Los principales líderes europeos han cerrado filas en torno a Polonia. De forma paralela, desde la Alianza Atlántica han lanzado nuevo operativo para reforzar la seguridad en la frontera oriental. No obstante, los esfuerzo occidentales no parecen haber disuadido a Rusia.

El sábado, Rumanía confirmó la movilización de dos aviones de combate tras detectar la incursión de un nuevo dron ruso en su espacio aéreo. El aparato no sobrevoló zonas pobladas, y tampoco supuso una amenaza para la población, sin embargo, ha vuelto a poner a prueba la capacidad de respuesta de la OTAN.

Según recoge la agencia rusa, Dmitri Peskov también se ha pronunciado sobre un posible acercamiento entre la OTAN y Rusia con la celebración de una cumbre, ante lo que ha asegurado que "ni el régimen de Kiev ni los europeos están preparados para ellos". "Todo contacto al más alto nivel debe estar bien preparado para que, durante dicho diálogo, se registren con antelación los alcances que deben realizar a nivel de expertos", agregó Peskov.