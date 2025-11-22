El G20 enfría las ansias de Trump en Ucrania: "El plan de paz requiere un trabajo adicional"

El plan de paz que Estados Unidos ha elaborado con Rusia para acabar con la guerra en Ucrania "requiere trabajo adicional", afirmaron hoy los líderes de la Unión Europea (UE), Reino Unido, Canadá y Japón que se reunieron en los márgenes de la Cumbre del G20 en Johannesburgo.

"Acogemos con satisfacción los continuos esfuerzos de Estados Unidos para lograr la paz en Ucrania. El borrador inicial del plan de 28 puntos incluye elementos importantes que serán esenciales para una paz justa y duradera", subrayaron los mandatarios en un comunicado conjunto.

"Por lo tanto, creemos que el borrador constituye una base que requerirá trabajo adicional. Estamos dispuestos a colaborar para garantizar que una paz futura sea sostenible", señalaron.