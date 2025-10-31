Desarticulada una red internacional dedicada al robo de coches de lujo para su venta en África

La Guardia Civil ha desarticulado una red internacional especializada en el robo de coches de alta gama en Europa para su posterior comercialización en África. En el marco de la operación "Mahitili", se ha procedido a la detención de dos personas en Madrid y a la investigación de otras cuatro por su presunta implicación en una trama delictiva que incluía falsificación de documentos oficiales, suplantación de identidad y comercialización de bienes obtenidos de forma fraudulenta.

La organización criminal operaba mediante un sofisticado modus operandi que cruzaba varias fronteras europeas. Los vehículos eran inicialmente robados en Italia, tras lo cual eran trasladados a Francia para ser sometidos a procesos de modificación y falsificación destinados a eliminar cualquier indicio de que eran robados.

Una vez alterados, los coches entraban en España para ser enviados a su destino final en el norte de África a través del puerto de Algeciras.

Nueve meses de investigación

La investigación se extendió a lo largo de nueve meses, después de que la Guardia Civil recibiera varias denuncias interpuestas por particulares y empresas afectadas por la compraventa fraudulenta de estos vehículos. Los agentes del Grupo Central de Investigación de Tráfico fueron los encargados de llevar a cabo las complejas indagaciones que han permitido desmantelar esta red internacional.

Como resultado de la operación, se han logrado recuperar un total de seis vehículos de alta gama cuyo valor conjunto asciende a 285.000 euros. La instrucción del caso ha sido asumida por los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla en Madrid, donde continuarán las diligencias para aclarar todos los aspectos de esta trama delictiva que aprovechaba las rutas internacionales para el tráfico de vehículos robados.