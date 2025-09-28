Un edificio se derrumba después de que un coche se estrellara contra él durante una persecución policial

Un grave incidente sacudió la localidad de Heywood, en el área metropolitana de Manchester, cuando un vehículo que huía de la policía impactó violentamente contra el establecimiento comercial Heywood Star, provocando el colapso parcial del edificio. El suceso, ocurrido tras una persecución iniciada en Walmersley Road (Bury), dejó una escena de devastación urbana que ha movilizado a los servicios de emergencia y abierto una investigación policial.

La colisión fue de tal magnitud que la fachada del local se desplomó por completo, sepultando bajo los escombros a un automóvil plateado. El conductor, un hombre de unos 30 años, fue detenido por varios delitos, entre ellos conducción peligrosa, amenazas de muerte y desobediencia a requerimientos policiales. Tras el impacto, fue trasladado a un hospital por una lesión en el brazo.

La policía de Greater Manchester confirmó que se utilizaron “tácticas especializadas” para intentar detener el vehículo antes del choque. Tras el siniestro, se activó un operativo de emergencia que incluyó el desalojo de la zona, el establecimiento de un perímetro de seguridad y el despliegue de maquinaria pesada para retirar los restos del edificio.

La estructura del Heywood Star quedó gravemente comprometida, con la primera planta expuesta y estanterías colgando de forma precaria. Técnicos y agentes documentaron minuciosamente los daños, mientras se evalúa la estabilidad del inmueble y se decide su futuro.

La policía ha solicitado la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos, instando a cualquier testigo o persona con imágenes del incidente a contactar con las autoridades.