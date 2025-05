"Esto es la guerra": el propagandista del Kremlin da un ultimátum a Reino Unido y le amenaza con "un ataque nuclear"

Cerca de cumplir los cuarenta meses de conflicto, lo cierto es que la guerra de Ucrania tras la invasión de Rusia todavía sigue dejando graves eventos y acontecimientos. No solo entre los dos países implicados, sino también con el resto de naciones del mundo que han participado con ayuda militar o económica. Uno de ellos es Reino Unido, acusado de estar librando "una guerra contra Rusia". Así, la prensa rusa, en concreto un propagandista del Kremlin, amenaza al país británico con "abandonar el país británico o hundirse en un ataque nuclear".

No es de extrañar que los medios de comunicación controlados por el Kremlin sirvan todos los deseos de Putin, así como lancen ataques, amenazas y campañas de propaganda junto con críticas contra otros países, haciendo hincapié en Occidente.

Algo que se ha incrementado a raíz del conflicto en territorio ucraniano, puesto que la mayoría del resto de estados, como Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido, se han mostrado críticos con las decisiones y políticas de guerra del líder ruso, imponiendo sanciones a Moscú al mismo tiempo que han mandado ayuda tanto económica como militar a Kiev.

Igor Markov, exdiputado ucraniano pro-Putin y conocido propagandista del Kremlin, ha arremetido en esta ocasión contra Londres, siendo muy claro en sus amenazas. "¿No entendemos que está librando una guerra contra nosotros?", dice, sugiriendo que el Reino Unido está "usando a Ucrania como una representante indirecta para establecer una guerra contra Rusia".

Rusia ataca a Europa: el propagandista del Kremlin amenaza a Reino Unido con "una guerra nuclear si no olvida Ucrania"

De este modo, le da un ultimátum: "¿No podemos encontrar alguna antigua colonia británica que de repente quiera vengarse de siglos de humillación, que reciba misiles hipersónicos y aviones no tripulados... y empiecen a quemar puertos británicos, barcos británicos... submarinos?", sentencia.

Pero no es el único, y es que el más conocido propagandista del Kremlin, Vladímir Solovyov, ha vuelto a escena de nuevo, pues no pierde ni una ocasión para atizar a Occidente. En este caso, sugiere que Rusia podría lanzar "su nuevo avión no tripulado submarino Poseidón contra Gran Bretaña". "Tienen 24 horas, o aprenden a respirar bajo el agua... o se van del país", matizando que se hundirían en un "maremoto nuclear sin precedentes".

Para más inri, también ataca a Ucrania, advirtiendo que ciudades como Kiev o Leópolis, algunas de las más importantes del país, desaparecerán "tal y como las conocemos ahora". "Todo va hacia esto. No habrá Leópolis ni Kiev, estas ciudades no existirán. Los reconstruiremos más tarde", ha aseverado.

No son los primeros ataques de Solovyov contra el resto del mundo, pues incluso amenazó a España, llamando a nuestro país "engendro de Satanás" y "el mayor mal del mundo". También pidió que "no hubiera piedad contra la OTAN", e incluso, ya llegó a advertir a Reino Unido con mandar el misil RS-28 Sarmat, un proyectil intercontinental que se trata de una de las mejores armas rusas. “Un Sarmat sería una mala noticia contra Reino Unido”, dijo el portavoz.