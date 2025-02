Estos son los países donde podría impactar el asteroide 2024 YR4

La comunidad científica tiene los ojos puestos en el 2024 YR4, un asteroide que fue descubierto el pasado 27 de diciembre por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) en Chile, y que, según calculan, podría impactar contra la Tierra en 2032.

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha facilitado nuevos datos sobre el asteroide. Como apunta la agencia, el 2024 YR4 cuenta con un diámetro aproximado de unos 40 a 90 metros, y la posibilidad de que impacte con la tierra ha ido en aumento desde su descubrimiento, hasta alcanzar un 1,9%. Una cifra significativamente baja que continúa siendo revisada, y que ha provocado que se active el Protocolo de Seguridad Planetaria de la ONU por primera vez en la historia.

Por el momento, tanto el Grupo Consultivo de Planificación de Misiones Espaciales (SMPAG) presidido por la ESA como la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), presidida por la NASA, están a cargo de su monitorización. Se calcula que podrán seguirle hasta abril, ya que a partir de esta fecha dejará de ser detectable desde los observatorios terrestres, aunque su trayectoria le devolverá a las inmediaciones de la Tierra en 2028 y posteriormente en 2032.

¿Dónde impactará?

El 29 de enero, la IAWN emitió una notificación de potencial impacto de asteroide, donde indicaban qué regiones se podrían ver más amenazadas en el peor de los escenarios. El documento indica que el pasillo de riesgo sería el Pacífico oriental, el norte de Sudamérica, el sur de Asía, El océano Atlántico, África y el Mar Arábigo.

Como indican desde EFE, el 2024 YR4 es considerado "relativamente pequeño", de manera que en el improbable caso de impactar con la tierra, podría provocar una explosión que arrasara una extensión similar a la de la isla de Gran Canaria. Si la roca está por debajo de 50 metros, SMPAG recomendaría la evacuación de la zona de impacto, aunque si se superara el tamaño, se estudiarían además otras opciones.

Un caso "relevante"

Juan Luis Cano, coordinador del servicio de información de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, ha explicado a EFE que es la primera vez en dos décadas que detectan "un caso tan relevante", no obstante, también querido transmitir un mensaje de tranquilidad enfatizando que hay "un 98,5 % de posibilidades de que no impacte con la Tierra". Las notificaciones emitidas en los últimos días sobre el progreso del 2024 YR4 se tratan de un aviso de que "como expertos y por nuestros protocolos, tenemos que poner una atención especial a este asteroide particular", agrega Cano.