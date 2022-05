El desgarrador testimonio de un veterano de guerra ucraniano que luchó contra el Nazismo: “¿Esto es lo que nos merecemos?”

Más de setenta días después, Rusia continúa destruyendo Ucrania desde que se produjera la invasión el pasado 24 de febrero. Las ciudades ucranianas están quedando devastadas, con motivo de la agresión rusa ordenada por su líder, Vladimir Putin, poniendo como razón una “operación militar especial” para “desmilitarizar y desnazificar la nación”.

Son muchas las personas que están perdiendo sus familias, sus casas o sus hogares. Uno de ellos es Ivaldi, un veterano de guerra que sueña con el triunfo de Ucrania sobre las tropas rusas. “Duele mucho, ¿sabes? ¿Para qué luchamos? ¿Qué fue lo que creamos? ¿Esto es lo que nos merecemos ahora en nuestra vejez?”, explica en una entrevista para DW.

Ivaldi tenía dieciocho años cuando fue reclutado por el Ejército Rojo. Luchó al lado de los soviéticos y ganó medallas por su papel en la liberación de Europa de los nazis. La noche del pasado miércoles, la casa de este veterano de guerra de 97 años, en las afueras de Járkiv, quedó destruida por el impacto de misiles rusos.

“Luchamos por la liberación de Ucrania. Si tuviera la fuerza suficiente, estaría luchando para defender mi país. Estaría luchando con nuestras tropas”, asegura el anciano.

Explica que no se quiere ir de Járkiv, y quiere quedarse porque es su hogar. Asimismo, desea celebrar una victoria eventual de Ucrania sobre los rusos.

Por otro lado, asegura que no siente “compasión” por los rusos que no saben lo que está sucediendo en Ucrania. “Tengo familiares en Rusia que aseguran que no saben nada. Nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Aunque no sepan nada, no les tengo compasión”, cuenta.