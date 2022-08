“Hay que garantizar que no haya riesgo de otro «Chernóbil» en Zaporiyia”

-¿Crees que Rusia está usando la central nuclear de Zaporiyia como un rehén en esta guerra?

-Es difícil saber si Rusia está utilizando o no la central nuclear de Zaporiyia. De la información disponible se desprenden versiones contradictorias. Desde la parte rusa se afirma que las tropas ucranianas están bombardeando la central, aunque no hay equipo militar ruso estacionado allí. La parte ucraniana acusa a Rusia de bombardear la central. Es menos probable que las tropas rusas estén bombardeando la planta que está bajo su control. Sin embargo, es más probable que el equipo de las fuerzas rusas esté cerca de la central. Este equipo se utiliza para lanzar ataques contra las fuerzas ucranianas. Aunque no está claro quién se está aprovechando de la central, es posible que ambos bandos la estén utilizando para sus respectivas ventajas estratégicas.

Sin embargo, lo que también sabemos es que Rusia ha solicitado en repetidas ocasiones al OIEA que acceda a la central para comprobar los daños. ¿Insistiría Rusia en esas visitas si hubiera suficientes pruebas de que los propios rusos dañaron la central? ¿O permitiría la parte ucraniana que el OIEA inspeccionara la central sabiendo que podría haber pruebas de que las tropas ucranianas la bombardearon? Quizás, nunca lo sabremos.

No obstante, ahora que la visita del OIEA tendrá lugar el miércoles, es de esperar que se revele el estado de la planta. Queda por ver si el OIEA puede aportar algo sobre qué bando estaba bombardeando la planta y si el equipo militar ruso se encuentra o no en esa zona. Aunque los que dañaron la planta a sabiendas, poniendo en peligro no sólo a Ucrania, sino también a otros países de su entorno, no deberían quedar impunes, lo más importante aquí es garantizar que no haya riesgo de otro «Chernóbil». Por ello, la comunidad internacional debería hacer un llamamiento a ambas partes en este caso para que garanticen la seguridad de la central, ya que sería en interés de ambos países, no sólo de Ucrania. Tratar de establecer quién es el responsable de los bombardeos podría ser más difícil en medio de los combates en curso, pero si se mira el panorama general, podría no ser tan relevante como conseguir que las dos partes se detengan para garantizar la seguridad de la planta.

-¿Conquistará Rusia todo el este de Ucrania? ¿Es posible una partición del país en el futuro?

-En este momento, es imposible decir hasta dónde llegarán las tropas rusas, ya que cada guerra tiene su propia lógica y gramática y hacer cualquier predicción de este tipo podría ser peligroso. Aquí podríamos considerar varios resultados: Rusia conquistando todo el territorio de Ucrania; Rusia conquistando sólo una parte de Ucrania (posiblemente incluyendo Odesa, lo que dejaría al resto de Ucrania sin salida al mar); Rusia y Ucrania llegando a un acuerdo; Rusia retirándose; la guerra convirtiéndose en un conflicto de baja intensidad; y la guerra saliéndose de control. Podemos intentar extrapolar a partir de lo que sabemos ahora -y sólo conocemos una parte muy pequeña de lo que está ocurriendo en realidad- los posibles resultados de la guerra. Las probabilidades asignadas a cada uno de estos escenarios son diferentes: algunas son mayores, otras menores. Basándonos en el estado actual de las cosas, parece que hay una alta probabilidad de que se produzca una guerra larga, ya que ni Rusia ni Ucrania están dispuestas a negociar un alto el fuego. Ninguna de las partes está dispuesta a llegar a un acuerdo de paz, ya que ambas tendrían que hacer sacrificios y querrían poder negociar desde una posición de poder. Que Rusia sea capaz de conquistar todo el territorio del este de Ucrania dependerá de muchos factores, como el apetito por apoyar a Ucrania, la moral y el estado de las fuerzas ucranianas, la voluntad política de los dirigentes rusos, la moral de sus fuerzas, el apoyo a la “operación militar especial” a nivel interno, por nombrar sólo algunos.