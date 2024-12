¿Países Bajos podría llevar a cabo su "política de asilo más estricta de la historia" como desea Wilders?

A mediados de este año, el Ejecutivo de Geert Wilders prometía que Países Bajos impulsaría la "política de asilo más estricta de la historia", en base a una de sus promesas electorales tras ganar las elecciones y lograr un acuerdo para formar gobierno el pasado mes de mayo. Una lucha contra la inmigración irregular e ilegal que compromete la estabilidad local y que no ha tenido muchos defensores en Europa, aunque eso no le ha impedido seguir adelante. No obstante, los continuos bloqueos y varapalos al "Plan Mattei" de Meloni en Italia podría desbaratar cualquier intento neerlandés similar con respecto a esta materia.

Y es que esta semana, la justicia italiana impidió por segunda vez el funcionamiento de los centros construidos por el gobierno italiano para externalizar desde Albania la gestión de los procedimientos de asilo. Mientras que el pasado mes de octubre, el Tribunal romano decidió no permitir la retención de un primer grupo de doce inmigrantes enviado a estos centros, de nuevo este mes la Justicia de Roma ha suspendido el envío de siete extranjeros (cinco de Bangladesh y dos de Egipto) y deberán ser enviados de vuelta al país transalpino.

Eso sí, amén de haber sido criticada por muchos, la política "restrictiva" de Meloni se ha convertido en una referencia en la UE y es aplaudida por otros tantos fuera de ella, como es el caso de Starmer. El premier británico ha alabado en numerosas ocasiones el plan italiano y ha dejado caer los intentos de gestionar la inmigración de forma similar.

Y en Francia, Le Pen logró el endurecimiento de la ley de extranjería con el gobierno de Macron y lo celebró como "una victoria ideológica"; entre las medidas, recuperaba el delito de "estancia irregular" y limita el acceso de ayudas públicas (o "efecto llamada" como es llamado en ocasiones). En estos tres casos, se ha pedido "atajar con urgencia el problema migratorio", pero han tenido trabas judiciales. Muchos países han empezado a ejecutar medidas contra la crisis migratoria en Europa, y Países Bajos podría ir por un camino parecido. Pero desde las autoridades neerlandesas ya han dejado claro que su programa migratorio será "más estricto" y harán "lo que sea necesario".

Qué pasará con la "política migratoria más estricta de la historia" de Países Bajos tras el bloqueo del plan Meloni en Italia

Las principales medidas aprobadas por el Gobierno de coalición de partidos de derecha van encaminadas a frenar la inmigración, limitar las entradas de refugiados y aumentar las expulsiones. En la teoría, solo son medidas para blindar fronteras vistas antes en otras naciones como Alemania (que expulsó en los primeros meses de año a más de 10.000 extranjeros en situación irregular) o Suecia (que pretende pagar a partir de 2026 una pensión de unos 30.000 euros para aquellos que vuelvan a sus países de origen).

"Necesitamos cambiar de rumbo y reducir la afluencia de inmediato. Estamos tomando medidas para hacer que Países Bajos sea lo menos atractivo posible para los solicitantes de asilo. No hay lugar para quienes abusen de nuestra hospitalidad. Voy a por un Países Bajos más seguro", dejaba claro Marjolein Faber, ministra neerlandesa de Asilo y Migración. Su objetivo está relacionado con hacer más difícil la concesión de asilo, dificultar el reagrupamiento familiar o hacer posibles más expulsión.

He aquí el quid de la cuestión. El Gobierno de Países Bajos se ha visto atraído por el "modelo Meloni" y estudia enviar a los solicitantes de asilo rechazados a Uganda. El proyecto neerlandés, ante el rumbo que está tomando la política de inmigración italiana y los problemas que está teniendo para llevarse a cabo, podría girar en torno al "Plan Ruanda" británico y olvidarse del italiano. No obstante, Starmer, que también se vio seducido por el "Plan Mattei", había asegurado este verano que Downing Street no iba a continuar con las deportaciones al país africano porque "nunca ha sido un elemento disuasorio".

Pero, ante todas las trabas que está sufriendo el Gobierno italiano, las autoridades neerlandesas podrían buscar un método diferente. "Debemos hacer lo que sea necesario para detener la inmigración", ha explicado de forma tajante Faber en numerosas ocasiones. Unas semanas atrás, amagaron con salirse de las normas de asilo de la UE, aunque el grupo lo rechazó. "Un Estado miembro no puede renunciar a la legislación de la UE una vez adoptada. El sentido de pertenecer a la UE es que uno se compromete a acatar sus leyes", explica a Euronews Elise Muir, directora del Instituto de Derecho Europeo de la Universidad Católica de Lovaina.

De seguir con "la política de asilo más estricta de la historia" (lo que parece con mayores restricciones que en Italia), sin lugar a dudas desataría un enfrentamiento con Bruselas, sobre todo si copiando el método de Meloni, el Plan Ruanda o uno propio y mezcla de ambos, va más allá con la restricción migratoria. Pero esto no frena a las autoridades de Países Bajos, que comenzaron este lunes a imponer controles en las fronteras terrestres con Bélgica y Alemania para tratar de contener la inmigración ilegal, con interceptación aleatoria y controles móviles en los próximos seis meses.