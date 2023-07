"El sistema ruso ya se estaría preparando para el tiempo después de Putin"

¿Hasta qué punto la revuelta de Wagner debilita al régimen de Putin?

Putin ha perdido el monopolio de la fuerza y en Rusia lo que funciona es, precisamente, la fuerza. En cuanto ven que su jefe ya no tiene tanta fuerza, le dan la espalda. Por eso, por primera vez desde el inicio de la guerra de Ucrania, Putin ha viajado para encontrarse con la gente. En todo caso, si Putin desapareciera, la situación no cambiaría mucho ni en Rusia ni en la guerra.

¿Tras el acuerdo por el que se le dejó exiliarse en Bielorrusia sin causas penales, Yevgueni Prigozhin aún representa una amenaza para Putin?

Prigozhin no es necesariamente un peligro para Putin, pero tampoco sería una opción, por lo que los opositores rusos como Alexander Navalni advierten de que no seamos optimistas pensando que si Putin desapareciera, cambiaría algo. El peligro estaría dentro del sistema ruso que ya se estaría preparando para el tiempo después de Putin. En cambio, que las tropas de Wagner se encuentren en Bielorrusia es algo que preocupa a la Unión Europea y a los países vecinos. Lituania quiere controlar la frontera con Bielorrusia y Polonia cerrarla.

¿Cómo ha visto la opinión pública rusa, controlada ferozmente por la censura del régimen, a un presidente incapaz de controlar la situación creada por Wagner?

Esto va a afectar en la opinión pública porque la gente ha visto a un Putin dubitativo que no sabía qué hacer. Ha perdido su credibilidad ante los rusos y esto resulta muy importante porque aprecian políticos fuertes que les digan qué tienen que hacer. Nada que ver con lo que le hubiera ocurrido a un político de un país occidental, pero en el este no se acepta que un político muestre su debilidad. Putin no va a poder reconstruir su carisma.

¿Cómo crees que esta inestabilidad interna rusa puede afectar el curso de la guerra en Ucrania?

Putin ya no tiene nada que perder. Si pierde la guerra, tendrá que desaparecer, marcharse del país. Por esta razón, no se plantea acabar la guerra o iniciar conversaciones con Occidente. Lo único que puede funcionar en su opinión es poner en marcha más brutalidad. Putin va a intentar asumir nuevos riesgos para tratar de mostrar algunas victorias en Ucrania. Los países occidentales temen incluso un posible uso de armas nucleares.