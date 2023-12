El trozo de Europa que nadie quiere: así es Gornja Siga, la "terra nullius" que es nación pero no tiene dueño

En los entresijos de Europa, existe una multitud de ciudades, regiones o microestados que poseen su propia peculiaridad. Todos dentro de sus fronteras, colindando con otros países o dependientes de estados mayores. En el Viejo Continente, encontramos casos como Mónaco o San Marino, independientes y reconocidas internacionalmente. O también, Gibraltar e Islas Feroe, colonias que lo tienen todo para ser un país, pero controladas por otro territorio. La geopolítica europea ha ido evolucionando con el paso de los años, dejando una división en la que ninguna zona queda aislada del resto. Excepto una zona considerada como "terra nullius" (tierra de nadie), que a día de hoy, hasta es nación pero no tiene dueño.

Se trata de Gornja Siga, una pequeña parcela de tierra situada en el valle del río Danubio, entre Croacia y Serbia. Dispone de poco más de siete kilómetros cuadrados de territorio, y los dos países con los que hace frontera se "olvidaron" de ella. Ni serbios ni croatas la reclamaron como propia después de la Guerra de Yugoslavia, cuando en ese extinto territorio se fundaron varios países. Hungría, también vecina de este lugar, tampoco la reclamó.

Gornja Siga llegó a crear una disputa internacional en 1947, por estar situada a lo largo del valle del Danubio. Pero desde la década de los noventa, este ex territorio yugoslavo quedo fuera de cualquier estado. Una situación un tanto controvertida, puesto que Serbia considera que la vaguada del extenso río representa la frontera internacional con Croacia, mientras que Zagreb afirma que se encuentra de los límites de los municipios catastrales ubicados del Danubio.

Belgrado no reclama las partes mucho más pequeñas controladas por Croacia, que a su vez, reclama gran parte del área controlada por Serbia. Gornja Siga, que se trata de un barrizal en la ribera del río, no fue reclamada por ninguno de los implicados en la disolución de Yugoslavia.

Liberland, el autoproclamado país que nadie reconoce: un paraíso fiscal donde la gente no paga impuestos

Pero la polémica creció más en 2015. Vit Jedlicka, miembro del partido checo de ideología liberal Ciudadanos Libres, se autodenominó presidente del lugar y eligió quedarse con este territorio para fundar "un país distinto", donde se vivieran todas las libertades y que estuviera fuera del alcance de las fuerzas políticas", según recoge BBC. En este territorio, al que puso el nombre de Liberland, se creó el lema "vive y deja vivir". También tiene su propia bandera, himno y hasta moneda, pues es un paraíso para las criptomonedas, tal y como ha explicado en numerosas ocasiones. Además, tiene más de medio centenar de "representantes" en el mundo y sus ciudadanos no pagan impuestos. Irónicamente, nadie vive aquí.

Realmente, es un territorio que solo existe en el metaverso. Una utopía que no es reconocida internacionalmente. Tan solo Somalilandia -un territorio autoproclamado independiente en África que tampoco reconoce ningún país- considera a este territorio como una nación. Egipto, por ejemplo, ha advertido a sus ciudadanos de que Liberland es "una estafa para quienes buscan trabajo en el extranjero", mientras Croacia y Serbia, los países fronterizos, lo consideran "una broma inofensiva que no hay que tomarse en serio". Hasta Polonia llegó a enviar una comisión para comprobar si podría ser un estado independiente. "No cumple con los criterios para la estadidad", fue la respuesta".