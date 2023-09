Ucrania centra su contraofensiva en recuperar Crimea

Poderosas explosiones sacudieron ayer la Crimea ocupada por Rusia por segundo día consecutivo cuando otra pieza importante del equipo militar ruso, su avanzado sistema de defensa aérea «Triumph», fue destruido. Los vecinos compartieron vídeos de explosiones y contaron al menos cuatro de ellas en el área de una base militar rusa. Posteriormente, el medio «Radio Svoboda» obtuvo una imagen de satélite que muestra la zona calcinada precisamente en el lugar donde antes se había detectado el sistema. «A los rusos les esperan más sorpresas en Crimea», afirmó una fuente del medio «Ukrainska Pravda» en el Servicio de Seguridad de Ucrania, revelando que el ataque contra el sistema por un valor de 1.200 millones de dólares fue realizado con drones y misiles ucranianos «Neptuno». Primero se neutralizaron los «ojos» del sistema, sus radares y antenas. Luego, dos misiles destruyeron el propio sistema, afirmó la fuente.

«Se trata de objetivos militares legales», subrayó Natalia Humeniuk, portavoz del grupo Sur de las fuerzas de defensa de Ucrania. Fuentes oficiales rusas no hicieron comentarios sobre el ataque. Sin embargo, afirmaron que Ucrania intentó atacar uno de sus barcos de la flota del Mar Negro, el «Sergey Kotov». Los rusos afirmaron haber destruido cinco drones marítimos y once drones aéreos ucraniano. Otro sistema de defensa aérea «Triumph» fue destruido en el ataque del 23 de agosto. Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa del país, dijo entonces que el ataque fue llevado a cabo por un nuevo misil ucraniano. Probablemente fue un «Neptuno» mejorado, que supuestamente también se utilizó el año pasado para hundir el buque insignia ruso «Moskva» en el Mar Negro. El miércoles dos buques rusos que fueron alcanzados por misiles ucranianos en los muelles de reparación en Sebastopol. Fuentes no oficiales ucranianas afirmaron que el submarino «Rostov-na-Donu» y el barco de desembarco «Minsk» sufrieron graves daños. El comandante de las fuerzas aéreas ucranianas, Mykola Oleshchuk, agradeció a los pilotos por su «gran trabajo» y sugirió que se habían utilizado Storm Shadows aire-tierra en el ataque. El Ministerio de Defensa de Rusia reconoció que dos buques resultaron dañados, mientras que las imágenes filtradas del lugar apuntan que los daños sufridos son muy graves .Desde el submarino ruso dañado se han lanzado misiles «Kalibr» contra la infraestructura de Ucrania. El astillero también pareció haber sufrido daños importantes. Es posible que no se vuelva a utilizar para reparar barcos.

Los analistas militares subrayan que los ataques a Crimea son una parte central de la contraofensiva ucraniana en el sur, que busca recuperar el control sobre los territorios ocupados y romper el corredor terrestre a Rusia a través de Jersón, Zaporiyia y Donetsk. Los daños a la infraestructura militar rusa en Crimea debilitan su capacidad para abastecer a sus fuerzas en el sur de Ucrania. Según Mykola Bielieskov del Instituto de Estudios Estratégicos, también plantea un dilema para los jefes militares rusos en cuanto a dónde concentrar sus defensas aéreas, necesarias para proteger tanto sus bases militares en Crimea como las tropas terrestres en Ucrania y también su propio territorio.

Cuatro drones ucranianos supuestamente atacaron la región rusa de Bryansk, afirmó ayer su Ministerio de Defensa, mientras que al menos uno apuntó a la región de Belgorod. Las autoridades locales afirmaron que no hubo daños ni víctimas de los ataques. Un civil supuestamente murió en la región de Kursk, afirma su gobernador Roman Starovoytov, en un bombardeo desde el otro lado de la frontera.

Fue desde Kursk, así como desde Crimea y Eysk, desde donde Rusia lanzó sus 22 drones Shahed contra objetivos en el sur de Ucrania ayer por la noche. Ucrania informó que 17 de ellos fueron derribados. En los días anteriores, Rusia atacó los puertos ucranianos del Danubio en la región de Odesa, en un intento de destruir su capacidad de almacenar, transportar y exportar su cosecha de cereales.

Más ataques

«No hay detalles hoy. Pero habrá resultados. El enemigo los sentirá», prometió Volodimir Zelenski tras una reunión a puerta cerrada con la dirección militar. Los acalorados combates han continuado a lo largo de toda la línea del frente, con los ucranianos continuando su intento de romper las defensas rusas en el sur. Si bien no llegaron avances importantes de Zaporiyia, sus tropas continúan el asalto cerca de Robotyne mientras repelen los intentos rusos de contraatacar en el área, donde las posibilidades de un avance exitoso parecen mayores a pesar de los extensos campos minados y laberintos de las trincheras rusas.

La artillería de Ucrania continúa centrándose en destruir los sistemas de artillería y defensa aérea rusos S400 para debilitar su potencial militar, con cerca de un récord de 42 piezas de artillería eliminadas en sólo 24 horas, según estimaciones del Estado Mayor del Ejército ucraniano. Mientras tanto, otra aldea pronto podría caer bajo control ucraniano al sur de Bajmut. Desde Andriivka se informó de «ciertos avances» tras los avances en Klishchiivka, aunque las unidades ucranianas en la zona y su viceministra de Defensa, Ganna Maliar, advierten de que allí continúan «extenuantes batallas». El analista militar Ivan Kyrychevskyi advierte que es demasiado pronto para hablar de más avances en Bajmut. Si bien las fuerzas rusas parecen estar agotadas en la zona, ya que no intentan contraatacar allí, Ucrania necesita debilitar aún más su logística allí.