"Si Ucrania no gana la guerra, la OTAN se enfrentará a una Tercera Guerra Mundial contra Rusia"

Dentro de un mes, se cumplirán dos años del comienzo de la invasión rusa a Ucrania. La guerra iniciada por las tropas de Putin provocó el peor conflicto visto en Europa de las últimas décadas, en el que los países occidentales de la OTAN se han implicado en ayuda a Kyiv. No obstante, la longevidad del conflicto provoca los temores sobre una Tercera Guerra Mundial, puesto que cada vez son más los analistas militares y expertos que temen que el país ucraniano pierda porque "provocaría un conflicto a gran escala con el resto de los países".

El periódico The Sun ha reunido a varios expertos que han ofrecido las claves para derrotar a Rusia y que Putin no arrastre al mundo a una Tercera Guerra Mundial. Y es que estos aseguran que la amenaza es seria, ya que si Ucrania no gana, las tropas rusas podrían desplazarse a otros países vecinos y dejaría a la OTAN con la única opción de entrar en un conflicto a gran escala.

"Putin representa el mayor riesgo para nuestra seguridad", asegura el general Sir Richard Barrons, exjefe de las Fuerzas Conjuntas, que advierte de que el mundo se enfrenta al "momento más peligroso" de la historia. El analista avisa de que Putin considera que la guerra contra Ucrania es ya "una guerra contra la OTAN" y advierte de que Moscú "se volverá contra la OTAN cuando no esté tan centrado en Ucrania".

Por su parte, el coronel estonio Andrus Merilo se pronuncia en la misma línea y cree que Kyiv debe salir victoriosa del conflicto. "Ucrania tiene que ganar esta guerra, no hay alternativa, o cualquier nación de la OTAN estará en riesgo", explica Andrus Merilo.

Así, a lo largo del conflicto, son muchas las amenazas que ha recibido la alianza por parte de Moscú, en especial de Dmitri Medvedev, ex presidente ruso. Además, el Kremlin ha amenazado en varias ocasiones con "un Báltico lleno de armas nucleares" si la Alianza continúa expandiéndose al este o ante una hipotética entrada de Ucrania a la OTAN.

Y es que los países de la Alianza no ven esto como algo baladí. Alemania, por ejemplo, cree que Rusia "podría atacar algún día un país de la OTAN", según el ministro de Defensa alemán, que insta a otros países de la UE a aumentar la ayuda a Ucrania y avisa de que Alemania no puede quedarse "indefensa".

En este sentido, la OTAN se ha obligado a iniciar su mayor ejercicio militar en décadas: una operación de varios meses de duración en la que participarán 90.000 soldados de la Alianza. Se trata así del mayor ejercicio de la OTAN desde 1988, antes del colapso de la Unión Soviética, y se produce en un contexto en que esta alianza militar revisa sus estrategias de defensa después de la invasión rusa contra Ucrania.