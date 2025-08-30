Un exconvicto cumple su amenaza y mata con 6 disparos al funcionario de prisión que le delató

El Reino Unido se estremece ante uno de los crímenes más impactantes del sistema penitenciario en los últimos años. Elias Morgan, exconvicto de 35 años, ha sido declarado culpable del asesinato del funcionario de prisiones Lenny Scott, a quien disparó seis veces en un acto de venganza premeditada. El motivo: Scott lo había delatado por tener un teléfono móvil oculto en su celda, lo que además reveló una relación comprometida entre Morgan y otra trabajadora del centro.

El ataque ocurrió el 8 de febrero de 2024, justo después de que Scott saliera de un gimnasio en Skelmersdale, Lancashire. Morgan lo interceptó y le disparó a quemarropa, impactándolo en la cabeza y el torso. El crimen fue tan brutal como calculado, y marcó un antes y un después en la percepción de seguridad para los trabajadores penitenciarios.

Durante el juicio en el Tribunal de Preston, el jurado escuchó detalles estremecedores sobre la ejecución del plan. La fiscal Wendy Logan describió a Scott como “un padre devoto que actuó con valentía”, subrayando su compromiso con el servicio público. Su muerte dejó a tres hijos pequeños sin padre, y a una comunidad en duelo.

El caso también involucró a Anthony Cleary, acusado como cómplice, pero finalmente absuelto de los cargos de asesinato y homicidio involuntario. Su absolución añadió complejidad al proceso judicial y dejó interrogantes sobre el alcance de la planificación detrás del crimen.