El F-35 se convierte en el caza estándar de la OTAN y se extiende por Asia

Al menos nueve países de la OTAN han incorporado o están en proceso de integrar los aviones de quinta generación F-35, diseñados por la compañía Lockheed Martin. El fabricante norteamericano estima que EEUU y los países de la alianza atlántica sumarán a finales de esta década 450 cazas furtivos en sus flotas, lo que le convierte en el avión estándar de la organización del Tratado del Atlántico Norte y en un símbolo del poder militar americano frente a la potencia militar de China y Rusia. El general de la Fuerza Aérea Tod Wolters, ex comandante supremo de la alianza para Europa, comentó que esta cifra le da a la OTAN “una capacidad tremenda”. "Si yo fuera un enemigo potencial contra EEUU o Europa, no me gustaría escuchar esto”, añadió.

De entre los socios más destacados de la OTAN que han rechazado de plano la compra del F-35 está Francia, que ha fiado toda su fuerza aérea del caza de fabricación nacional Rafale. Precisamente la semana pasada presentó la última actualización de su famoso caza, el Rafale F4.1. En declaraciones a la cadena alemana DW, Paul Maurice, investigador del Instituto Francés de Relaciones Internacionales en París, dijo que el F-35 se ve en Francia "como un símbolo del poder estadounidense dentro de la OTAN. Después de todos los discursos sobre la autonomía y la soberanía europeas, uno esperaba que Alemania estuviera más alineada con una política armamentista europea", dijo en referencia al anuncio por parte de Berlín de una compra de 35 aviones de Lockheed Martin para sustituir a su vieja flota de aviones Tornado.

Varios-35-junto-portaaviones-eeuu Lockheed Martin

El último país en anunciar un nuevo paquete de compra del F-35 ha sido Singapur, que incorporará ocho aviones de combate F-35B Lightning II (la versión que realiza despegues cortos y aterrizajes verticales) adicionales a los cuatro que compró en 2019. De esta manera, Singapur se convertirá en 2026 -cuando esté operativos- en el primer país del mundo en operar esta versión exclusivamente desde bases terrestres en 2026. Según Defense News, este pequeño país asiático se ha decantado por este modelo debido a la escasez de territorio.

Singapur se suma así a la creciente lista de países asiáticos que han comprado o están negociaciones para adquirir el F-35. Actualmente Japón y Corea del Sur ya poseen este caza. Japón planea adquirir 147 F-35, incluidas 105 unidades de la variante de la fuerza aérea F-35A y el resto de STOVL F-35B. Corea del Sur opera actualmente 40 aviones de combate furtivos F-35A y el año pasado anunció que compraría otros 20. Tailandia reveló en diciembre que quiere tener al menos doce F-35A Lightning II en servicio para 2034.

India se plantea tener el F-35

En las últimas semanas se ha especulado con la idea de que Estados Unidos está dispuesto a hablar con India sobre su deseo de contar con un avión de combate de quinta generación. Una hipotético acuerdo de compra por parte de India del F-35 supondría una seria amenaza para China, con la que Nueva Delhi tiene varios conflictos territoriales. No es el caso de Singapur. Este país no mantiene ninguna disputa con Pekín, pero su ubicación, justo en el acceso occidental del Mar de China Meridional -que Pekín reclama en su totalidad- revela intereses estratégicos en las rutas comerciales que atraviesa la región y que China podría bloquear en caso de conflicto, asegura Sakshi Tiwari en Eurasian Times.

Un F-35 en portaaviones de EEUU Lockheed Martin

Australia, un quebradero de cabeza para Pekín

Otro gran problema que enfrenta China es Australia, un país vecino con el que mantenía unas relaciones diplomáticas normales hasta que Canberra pidió a China una actitud más responsable por su papel en el origen de la covid-19. Pekín respondió con un boicot a los productos australianos y tiempo después Australia anunció su participación en la alianza defensiva Aukus, gracias a la cual fabricará en su propio suelo portaaviones de propulsión nuclear con tecnología estadounidense. En este contexto, el gobierno australiano pretende convertir su flota F-35 en la columna vertebral de la defensa nacional en las próximas décadas. Actualmente opera 60 cazas de este tipo y tiene planes para que el F-35 opere conjuntamente en el aire con el avión teledirigido MQ-28 Ghost Bat de Boeing.

¿Y España?

España tiene que reemplazar decenas de aviones F-18 envejecidos y aúno no se ha decidido qué opción es la más conveniente. El retraso en el desarrollo del programa NGWS/FCAS (Sistema de Armas de Nueva Generación o Futuro Sistema Aéreo de Combate), en el que España está participa junto con Francia y Alemania, sugiere que el gobierno tiene que decantarse por una alternativa a medida que los F-18 siguen cumpliendo horas de vuelo. El F-35 es una opción bien valorada por los responsables del Ejército del Aire.