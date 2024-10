Decenas de delincuentes británicos han sido recogidos a la salida de prisión en coches de alta gama como resultado de la política de excarcelación de más de 1.000 reclusos del Gobierno del laborista Keir Starmer, que busca liberar espacio en los centros penitenciarios. Un Rolls Royce, un Bentley o un Mercedes G-Wagon han sido algunos de los vehículos que han sido vistos recogiendo a los recién liberados en Kent. Cerca de 1.100 criminales que cumplían penas de prisión fija han sido liberados después de haber cumplido el 40% de su condena. Esta es la segunda tanda de liberaciones anticipadas; la primera tuvo lugar en septiembre. Normalmente, los prisioneros serían liberados bajo licencia después de cumplir la mitad de su condena.

La isla de Sheppey en Kent tiene tres prisiones: Swaleside, Standford Hill y Elmley. No todos tenían un vehículo concertado, y algunos presos liberados caminaron por la calle con bolsas de basura sobre los hombros. Uno estrechó la mano de un guardia de seguridad y otro fue recibido por sus hijos, que corrieron a abrazarlo, según relata el diario The Times. Fuera de Swaleside, un prisionero fue recogido en un Rolls Royce negro por un grupo de hombres con sudaderas a juego. Otro exrecluso, Daniel Dowling-Brooks, gritó: «¡Gran saludo a Keir Starmer!» mientras celebraba afuera con sus amigos, su madre y su hermana, con un fondo de coches caros.

Dowling-Brooks, de 29 años, había cumplido siete años por secuestro y lesiones graves y estaba dejando la cárcel siete semanas antes. Lo primero que haría, dijo, sería «ir a McDonald’s, ir a mi albergue y seguir todas las reglas». Dijo que lamentaba su crimen –la víctima debía dinero a un amigo suyo– y que tenía la intención de pasar más tiempo con sus dos hijos y sus amigos. ¿Cómo se sentía al ser liberado? «Me siento bien, hombre. Me siento feliz», respondió al rotativo británico.

En la prisión de Wandsworth, en el suroeste de Londres, la familia de un hombre de 50 años encarcelado por lavado de dinero esperaba recogerlo en un Lamborghini Urus negro valorado en 300.00 euros. El recluso, que había estado cumpliendo 12 años por blanquear 3 millones de libras (más de 3,5 millones de euros), había estado tras las rejas durante casi cinco años. Estaba entre la segunda ola de prisioneros liberados anticipadamente porque su condena se había reducido a 10 años.

El convicto fue recibido fuera de las puertas de la prisión de categoría B por siete miembros de su familia. Su primo, Ahmed, de 27 años, que trabaja en el negocio de conserjería de la familia, dijo que querían darle «un sabor de libertad» y planeaban celebrar con «una cena familiar con todos sus hijos». «Podría irse a casa en el coche [un Lamborghini] si quiere, podría conducirlo». Ahmed, que también había cumplido siete meses en Wandsworth por lesiones graves, añadió: «Cuando estás dentro, lo único en lo que puedes pensar es en oler el aire fresco. Las cosas más pequeñas de la vida se convierten en las mejores cosas de la vida. Los han tratado como perros allí. Las condiciones son terribles, es como si te dieran su propio castigo. A veces no sales de tu celda o no te duchas, o sales solo como 30 minutos al día. No es suficiente. Hay ratas en la habitación, los inodoros están atascados. No tengo nada bueno que decir sobre el lugar».

Shabana Mahmood, la secretaria de Justicia, ha comenzado una revisión para explorar la posibilidad de penas no privativas de libertad más severas. «Tenemos que ampliar el uso del castigo fuera de la prisión, y tengo muy claro que eso debe mantener la confianza del público», declaró en el programa Today de BBC Radio 4. «Las personas aún tienen que saber que se les está castigando por romper las leyes de nuestra tierra, incluso si no están cumpliendo tiempo en custodia. Hay consecuencias reales, que realmente sientes la pérdida de tu libertad aún».

Se utilizan dispositivos electrónicos para supervisar y monitorear a los delincuentes que cumplen condenas fuera de prisión, pero la revisión considerará la incorporación de tecnologías emergentes utilizadas en otros países, según Mahmood. La revisión estará presidida por David Gauke, quien sirvió en el Gabinete de Theresa May como secretario de Justicia. La población carcelaria está aumentando en 4.500 personas cada año y el Gobierno se ha comprometido a crear 14.000 espacios adicionales en las prisiones.