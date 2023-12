El hartazgo de los chilenos reina en la jornada electoral para reformar o no la Constitución

«Hoy, como ha sido reiterado en los últimos años, estamos llevando adelante una nueva jornada cívica, que más allá de cualquier resultado, fortalece nuestra democracia. Chile ha demostrado una fortaleza que no tenemos que dar por sentada, en que los problemas que tenemos como sociedad los tenemos que canalizar institucionalmente y lo resolveremos por la vía pacífica, confiando en el pueblo, en los chilenos», dijo el presidente Gabriel Boric después de emitir su voto en la austral ciudad de Punta Arenas.

Una visión más lapidaria tienen los chilenos, quienes, en su mayoría, quieren dar por cerrado el tema. «Ha sido un proceso largo y que ya está un poco agotado. La gente, no va con interés a votar, va con la esperanza de que esto termine de una vez por todas (…) El nivel de compromiso en este proceso es bajo, creo que se debe a que la gente está cansada», confiesa Andrés Gutiérrez, ingeniero comercial de 41 años.

Para Belén Molina, dentista de profesión de 25 años, el proceso debe tener un cierre definitivo ya que se ha transformado en un asunto agotador, tanto para quienes quieren modificar la Constitución como para aquellos que quieren permanecer con la actual. «Espero que ésta sea la última votación en cuanto a materia constitucional. Ya hemos tenido suficiente con este tema».

«El proceso se ha tornado muy tedioso y a puerta cerradas. No me convence una propuesta que, en su mayoría, emana de ideas de derecha. Hemos tenido suficiente con todas las votaciones anteriores y en estricto rigor no hemos llegado a nada. Sea cual sea la opción que gane, es momento de cerrar el tema, al menos por los próximos años», indica el publicista Jaime Lucco, de 48 años, que además confiesa que, si la votación hubiese sido voluntaria, no hubiese ido a sufragar.

El plebiscito se ha llevado a cabo con tranquilidad y muestra de aquello es que la mayoría de las casi 39.400 mesas electorales estaban constituidas cerca de las 9 de la mañana. Isabel Gazitúa, presidenta de una de las mesas del centro de votación Amanda La Barca de la comuna de Vitacura explicó que: «La gente está llegando poco a poco. Esta votación será más fácil porque es un sólo voto y eso agilizará el proceso de recuento al final del día».

Chile New Constitution ASSOCIATED PRESS AP

Quien también se refirió al tema después de votar fue la expresidenta Michelle Bachelet: «No sé por qué opción van a votar los chilenos, pero espero que entiendan que necesitamos algo que sea una casa común, y no algo que nos divida (…) aquí había que tener una propuesta que no nos dividiera, sino que nos uniera. No hubo esa posibilidad, ni esa capacidad de entender. La gente que aspira a gobernar en el futuro tiene que entender que gobernar es llegar a acuerdos. Si no fueron capaces de entender, te imaginarás que no serán capaces de gobernar».

Evelyn Matthei, actual alcaldesa de la comuna de Providencia y, hace algunos meses, una buena carta de la derecha para llegar a La Moneda se mostró partidaria a darle un cierre definitivo a la discusión de tener o no una nueva Constitución para que los chilenos, y sobre todas las autoridades, se enfoquen a solucionar los problemas reales de la gente.

«Han sido cuatro años muy malos para el país. Los chilenos estamos hartos de esto. Hoy terminamos este proceso, por fin. Si gana la opción “A favor” yo espero que definitivamente se implemente en forma leal y rápida, aunque no sea la opción de este Gobierno. Si gana la opción “En contra”, espero que nunca nadie más se le ocurra usar la violencia como una forma de obtener objetivos políticos. Los chilenos estamos hartos de la violencia. Nos ha hecho demasiado daño. Sea cual sea el resultado, lo único que importa es que empecemos a preocuparnos de forma rápida, concretada y valiente de los problemas que aquejan a los chilenos: delincuencia, salud, economía, y la falta de desarrollo y paz que hemos sufrido».

Aunque los expertos aseguran que el escenario está más abierto de lo que parece, las últimas encuestas publicadas hace más de dos semanas anticipaban que la ciudadanía votará en contra del texto. Si finalmente se rechaza, seguirá vigente la actual Constitución y se cerrará al menos durante este mandato el debate constitucional porque el Gobierno ya ha dicho que no impulsará un tercer intento.