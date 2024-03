La historia de cómo Leo Messi consiguió salvar a una anciana de ser secuestrada por Hamás

Los Cuño, una extensa familia de argentinos establecida en Israel desde los años ochenta, cenaron en su hogar del kibutz Nir Oz la víspera del trágico 7 de octubre. De los veinte miembros de la familia que se sentaron aquella noche en la mesa, quedaron doce apenas 24 horas después del atentado de Hamás.

Los militantes del grupo islamista palestino, que hirieron o capturaron a aproximadamente una cuarta parte de los habitantes de esta comunidad fronteriza con la Franja de Gaza, irrumpieron en la residencia de los Cuño exigiendo saber el paradero de todos los familiares.

En ese momento de máximo peligro, Ester Cuño consiguió rebajar la tensión. La mujer de 90 años, que presenció cómo los miembros de Hamás secuestraron a David y Ariel, dos de sus nietos, que siguen cinco meses después cautivos en Gaza, junto con la esposa de David y sus hijas gemelas –liberadas en noviembre tras el canje por prisioneros palestinos–, pronunció unas palabras que la evitaron seguir los pasos de sus familiares: «Soy de donde es Messi».

Ester Cuño atribuye su supervivencia a la conversación que mantuvo con los militantes de Hamás sobre fútbol. Consiguió explicarles que había nacido en el mismo lugar que el astro argentino Lionel Messi a pesar de la barrera idiomática. Uno de ellos dijo que le gustaba Messi y la hizo posar para una imagen que se hizo viral.

«Le dije: “No me hables, porque yo tu idioma no lo sé. El árabe. Y yo el hebreo lo hablo mal. Yo hablo en argentino, en castellano”. “¿Y qué es Argentina?”, me responde. Entonces le digo: “¿Vos mirás fútbol? Entonces me dice: “Sí, fútbol. Me gusta”. Entonces le digo: “Yo soy de donde es Messi”. Y me contesta: “¿Messi? A mí me gusta Messi”. Y me agarró del brazo, me dio el revólver, la escopeta, me puso la mano y nos sacaron una foto», relata la mujer. Sin hacer más preguntas, los terroristas se marcharon.

Su experiencia es una de las muchas recogidas en un nuevo documental en español, Voces del 7 de octubre. Historias de supervivencia de latinos, que detalla la masacre en boca de latinos israelíes. La película da voz a los protagonistas de los horrores invitando a los espectadores a una inmersión en sus trágicas experiencias, pero también en lo que significa ser emigrantes latinos en Israel, en su resiliencia y sus triunfos en medio de la catástrofe.

La película está producida por Fuente Latina, la organización sin ánimo de lucro que trabaja con medios de habla hispana que cubren Israel, junto con el director Tony Hernández, fundador del galardonado Immigrant Archive Project, el proyecto de historia oral y visual sobre la experiencia de los inmigrantes.