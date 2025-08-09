Un hombre viola a su amiga después de que se negara a dejarlo beber de su leche materna en Louisiana, EE UU

Un hombre de 38 años, llamado Cecil Fuller, ha sido arrestado por un terrible crimen de violación en segundo grado en West Monroe, Luisiana, EE UU, en un incidente de violencia y abuso que ha sacudido a la comunidad local. La víctima, una madre que acababa de dar a luz, fue objeto de un ataque sexual por parte de quien era considerado su amigo desde hace una década, en un momento de extrema vulnerabilidad.

Los detalles del caso son profundamente perturbadores. Fuller llegó a la casa de la víctima en horas tempranas de la madrugada, realizando una petición aberrante de beber leche materna. Ante la negativa de la mujer, el agresor la siguió hasta su habitación, donde supuestamente la agredió sexualmente, llegando incluso a asfixiarla hasta casi privarla de respiración.

El hombre ya contaba con historial criminal

El patrón de comportamiento delictivo de Fuller no es nuevo. En noviembre de 2023 había sido arrestado por su presunta implicación en tráfico de drogas que provocó una sobredosis. Durante esa investigación, las autoridades habían encontrado una cantidad significativa de sustancias ilícitas en su domicilio, incluyendo pastillas recetadas, marihuana y metanfetaminas. Previamente, en 2018, ya había sido detenido por consumir metanfetaminas en una vivienda con menores presentes, lo que demuestra un historial de conductas peligrosas y negligentes.

Tras la denuncia de la víctima en el Glenwood Regional Medical Center, Fuller ha sido arrestado y actualmente permanece recluido en el Ouachita Correctional Center sin derecho a fianza, a la espera de las acciones legales correspondientes.