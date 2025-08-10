Incendio en un ferry en Italia: la embarcación quedó a la deriva con 155 pasajeros a bordo

El ferry Raffaele Rubattino, operado por la compañía Tirrenia, sufrió un incendio en su sala de máquinas mientras realizaba la travesía entre Palermo y Nápoles, una ruta habitual en el transporte marítimo del sur de Italia. El fuego se desató en pleno trayecto, generando momentos de tensión a bordo.

En el buque viajaban 155 pasajeros, además de una carga de vehículos, lo que aumentaba la complejidad de la situación. A pesar del riesgo potencial, no se registraron heridos ni intoxicados, gracias a la rápida actuación de la tripulación y a los protocolos de seguridad activados de inmediato. La intervención de las autoridades marítimas fue decisiva para contener el siniestro y evitar que se propagara a otras zonas del barco.

Tras recibir la señal de ayuda emitida por el capitán, la Capitanía de Puerto de Nápoles puso en marcha un operativo de emergencia con carácter urgente. Dos motovedetes fueron desplegadas hacia el punto del incidente en el golfo de Nápoles, donde el ferry se encontraba sin capacidad de maniobra. El fuego había afectado gravemente los motores, dejando a la embarcación a la deriva en una zona de tráfico marítimo intenso. La coordinación entre los equipos de rescate permitió estabilizar la situación y preparar el remolque del buque hacia el puerto más cercano, evitando mayores complicaciones.

A pesar de la gravedad del suceso, no fue necesaria la evacuación de los pasajeros, y los remolcadores iniciaron el traslado de la embarcación hacia el puerto napolitano. Otras embarcaciones, como el ferry Gnv Auriga, colaboraron en las tareas de seguridad.

El Raffaele Rubattino no es ajeno a los percances marítimos. En junio de 2001 chocó contra un muelle en Nápoles, en noviembre de 2011 quedó a la deriva treinta millas mar adentro, y en 2021 sufrió una colisión durante su amarre en Palermo.