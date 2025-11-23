Logran escapar 50 de los más de 300 estudiantes católicos secuestrados el viernes en Nigeria

Al menos 50 de los más de 300 estudiantes secuestrados en la madrugada del viernes en el oeste de Nigeria en un ataque de más de 60 individuos armados contra la Escuela Católica St. Mary de Papiri, en el estado de Níger, han logrado escapar de sus captores y están ya de vuelta con sus familias.

El obispo de la diócesis de Kontagora de la que depende la escuela, y jefe de la sección estatal de la Asociación Cristiana de Nigeria, Balus Dauwa Yohanna, ha confirmado que medio centenar de estudiantes han logrado escapar entre el viernes y el sábado, según recoge el diario nigeriano 'Daily Post'.

"Hemos podido confirmarlo cuando pudimos contactar y visitar a algunas de las familias" de los secuestrados, ha indicado un portavoz de la asociación y del obispo Yohanna, Daniel Atori.

Algunos estudiantes se escondieron en la selva para escapar de sus captores, mientras que agricultores locales ayudaron a otros a regresar a casa, ha añadido. Las autoridades han cerrado docenas de escuelas en todo el país, y padres preocupados recuperan a sus hijos de una institución del gobierno federal en la capital, Abuya.

Veinticuatro estudiantes siguen desaparecidos tras ser secuestrados de una escuela en el estado de Kebbi, el pasado lunes. "Aparte de los 50 estudiantes que han escapado y vuelto a casa, tenemos a 141 estudiantes que no se llevaron. Ahora mismo tenemos 236 estudiantes, otros tres niños de nuestro personal y 14 estudiantes de secundaria secuestrados, un total de 253 menores, además de 12 miembros del personal", ha apuntado Atori.

Atori ha instado a la población a mantener la calma y a seguir con las oraciones mientras continúan colaborando con las fuerzas de seguridad y las autoridades para garantizar la vuelta de los rehenes.

"La vuelta de estos 50 niños es una alivio. Os pido seguir con vuestras oraciones para el rescate y la vuelta del resto de las víctimas", ha planteado. Un total de 303 estudiantes y 12 profesores fueron secuestrados el 21 de noviembre por bandidos armados que asaltaron la escuela.

Estos "bandidos" son grupos criminales que recurren a los secuestros como forma de ganar dinero y han sido declarados por el Gobierno nigeriano como organizaciones terroristas para facilitar las operaciones militares contra ellos.