Israel lanza nuevos ataques contra Hamás en la última prueba del alto el fuego en Gaza

El ejército de Israel dijo el sábado que lanzó ataques aéreos contra militantes de Hamás en Gaza, en la última prueba del alto el fuego que comenzó el 10 de octubre. Funcionarios de salud en Gaza informaron de al menos 14 muertos y otros 45 heridos, incluidos niños, aunque posteriormente esta cifra aumentó a cerca de una veintena.

Oleadas similares de ataques han ocurrido durante el alto el fuego tras reportes de ataques contra las fuerzas israelíes.

Uno de los ataques alcanzó un vehículo, matando a siete personas y hiriendo a 18 palestinos en el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza, dijo Rami Mhanna, director gerente del Hospital Shifa, donde fueron trasladadas las víctimas. La mayoría de los heridos eran niños, según el director Mohamed Abu Selmiya.

Otro ataque, dirigido a una casa cerca del Hospital Al-Awda, en el centro de Gaza, mató al menos a tres personas y dejó 11 heridos, según el hospital. Indicó que un ataque contra una vivienda en el campo de Nuseirat, también en el centro de Gaza, mató a un niño y dejó 16 heridos.

Un ataque contra una casa en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, mató a tres personas, incluida una mujer, según el Hospital Al-Aqsa.

El ejército israelí dijo en un comunicado que lanzó ataques contra Hamás después de que un “terrorista armado” cruzara a una zona controlada por Israel y disparara contra tropas en el sur de Gaza. Indicó que ningún soldado resultó herido. El ejército dijo que la persona había utilizado una carretera por la que entra ayuda humanitaria al territorio.

En un comunicado separado, el ejército israelí afirmó que sus soldados mataron a tres “terroristas” en la zona de Rafah, y a otros dos después de disparar contra cuatro personas que cruzaron a zonas controladas por Israel en el norte de Gaza y avanzaron hacia los soldados en dos incidentes distintos.