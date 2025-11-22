La primera ministra japonesa ante el tabú de entrar en un ring de sumo solo para hombres

Sanae Takaichi hizo historia al convertirse en octubre en la primera primera ministra de Japón. Ahora debe decidir si romperá otra barrera: el tabú que prohíbe a las mujeres entrar al ring de sumo.

El ganador del Torneo de Sumo de Kyushu, que termina el domingo, recibirá la Copa del Primer Ministro. Algunos de sus predecesores hombres, incluido el ex primer ministro Junichiro Koizumi, han entrado al ring para entregar el trofeo.

Takaichi, una conservadora férrea que respalda los valores tradicionales de género y paternalismo de Japón, puede que no rompa el tabú. En todo caso, esta vez no enfrentará la decisión de entrar al ring de sumo porque regresará un día después de la cumbre del Grupo de los 20 en Sudáfrica.

Su próxima oportunidad para tomar una decisión llegará en el torneo de Año Nuevo en Tokio.

Pero probablemente el debate sobre el tabú contra las mujeres continuará, en buena parte porque ahora una mujer lidera Japón. También hay críticas de que la prohibición en el sumo y en otros lugares religiosos está desfasada respecto al papel cambiante de las mujeres en la sociedad japonesa.

Las mujeres siguen vetadas en algunos lugares y festivales sagrados. El ring de sumo es solo parte de la controversia.

En Japón, las mujeres creyentes han sido durante siglos prohibidas de ciertas montañas sagradas, sesiones de entrenamiento religioso, templos, santuarios y festivales.

Otros lugares del mundo tienen tabúes similares, pero el japonés proviene de la creencia en la “impureza” femenina asociada con la menstruación y el parto, así como de ciertos puntos de vista budistas misóginos, dice Naoko Kobayashi, profesora de la Universidad Aichi Gakuin y experta en religión y género.

El veto femenino en montañas sagradas, incluido el Monte Fuji, y en establecimientos religiosos se ha eliminado en gran medida con los años. Pero persiste en ciertos santuarios y festivales.

Muchas de estas prohibiciones datan de la era Meiji del siglo XIX o posteriores, dijo Kobayashi, y el tabú ha sido difícil de romper porque durante años también se excluyó a las mujeres de la toma de decisiones políticas y religiosas.

Los orígenes del sumo están vinculados a rituales de la religión indígena de Japón, el sintoísmo, arraigada en el animismo y en la creencia de que miles de kami, o espíritus, habitan la naturaleza. Los primeros combates de sumo se remontan a hace 1.500 años como ritual dedicado a los kami, con oraciones por buenas cosechas, bailes y otras actuaciones en santuarios.

El dohyo, donde tiene lugar el sumo, es un ring elevado hecho de arcilla especial, con un borde marcado por un círculo de paja de arroz que separa el santuario interior del mundo exterior de impureza. Las mujeres tienen prohibido entrar en el sumo profesional.

Algunos expertos dicen que el sumo sigue la creencia sintoísta en la impureza femenina. La Asociación de Sumo de Japón ha negado que la prohibición femenina se base en la creencia sintoísta de impureza.

“Esta interpretación es un malentendido”, dijo en 2018 el jefe de la asociación, Nobuyoshi Hakkaku. Aseguró que los rituales del sumo están ligados a creencias populares, como agradecer una buena cosecha, y no a principios religiosos estrictos.

“Hemos negado consistentemente cualquier intención sexista”, dijo Hakkaku. “La regla que hace del dohyo un serio campo de batalla para los hombres es natural para los luchadores, haciendo del dohyo un mundo exclusivamente masculino y perpetuando la práctica de que las mujeres no suban allí.”

Citándose un documento del siglo VII llamado “Crónicas Antiguas de Japón”, historiadores dicen que mujeres de la corte fueron las primeras en practicar sumo a petición de un emperador. Hay registros documentales de luchadoras de sumo en documentos del siglo XVI.

El sumo ganó prestigio cuando el emperador Meiji asistió a combates en 1884, y más tarde obtuvo estatus de deporte nacional con la finalización del Arena Ryogoku original en 1909.

La exclusión de mujeres del ring ha sido criticada durante décadas

En 1978, una funcionaria del Ministerio de Trabajo, Mayumi Moriyama, protestó después de que la asociación de sumo impidiera que una niña ganadora de un torneo local clasificatorio avanzara a la final en un ring auténtico de sumo.

En 1990, Moriyama, entonces portavoz del gobierno, expresó su deseo de entrar al ring para entregar la Copa del Primer Ministro, pero la asociación de sumo la rechazó.

En 2018, el alcalde de Maizuru, en el norte de Kioto, se desplomó durante un discurso en un ring de sumo. Dos mujeres expertas médicas corrieron a brindarle primeros auxilios mientras varios funcionarios masculinos observaban. Otras dos mujeres intentaron unirse al esfuerzo antes de que anuncios exigieran que abandonaran el ring. Los oficiales de sumo esparcieron sal después, un gesto de purificación.

Días más tarde, la asociación se negó a permitir que Tomoko Nakagawa, entonces alcaldesa de la ciudad de Takarazuka, subiera al dohyo para dar un discurso en un torneo de exhibición. Obligada a hablar desde un lado del ring, Nakagawa dijo sentirse humillada por ser rechazada únicamente por ser mujer.

El jefe de la asociación de sumo se disculpó por “no haber tomado medidas adecuadas en una situación de peligro de vida” y por incomodar a Nakagawa, y creó un panel de expertos externos para examinar la prohibición femenina. Siete años después, la decisión sigue pendiente.

“Excluir a las mujeres bajo el pretexto de tradiciones y costumbres centradas en los hombres ya no puede justificarse bajo los valores de los tiempos actuales”, dijo Kobayashi.

Takaichi respalda las visiones tradicionales de género en Japón

Takaichi no es considerada feminista. Ha apoyado valores familiares paternalistas y mantener la sucesión de la monarquía japonesa abierta solo a hombres. También se opone a cambiar una ley del siglo XIX que permitiría a las parejas casadas optar por mantener apellidos separados.

Takaichi intenta recuperar el apoyo de votantes de derecha que han sido atraídos por grupos populistas emergentes en elecciones recientes. Un intento de presentar el trofeo dentro del ring sería visto como un desafío a las tradiciones del sumo y podría perjudicar su imagen entre esos votantes.

No ha comentado cómo manejará la presentación del trofeo, pero su principal portavoz del gobierno ha indicado que Takaichi no está considerando entrar al ring.

“La primera ministra Takaichi tiene la intención de respetar la tradición de la cultura del sumo”, dijo a periodistas el secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara.