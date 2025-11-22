Vance: "La soberanía de Ucrania debe respetarse pero no ganará la guerra solo con armas o dinero"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha fijado las tres condiciones que, a su juicio, debería tener cualquier acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

En una publicación en sus redes sociales, el número 2 de Donald Trump ha asegurado que "cualquier plan de paz entre Ucrania y Rusia" debería, en primer lugar, servir para "detener la violencia y preservar la soberanía ucraniana".

En segundo lugar, debe "ser aceptable tanto para Rusia como para Ucrania". Y, como tercera premisa, debe ser útil para "maximizar las posibilidades de que no se reanude la guerra".

Vance hace estas declaraciones en medio del ultimátum dado por la Casa Blanca a las dos partes para apoyar o rechazar el plan de 28 puntos redactado por Washington. Si Kiev no lo hace, podría perder el valioso apoyo estadounidense en material miliar.

"Toda crítica al marco de paz en el que trabaja el gobierno demuestra una mala interpretación del mismo o una tergiversación de la realidad sobre el terreno. Existe la fantasía de que, con tan solo proporcionar más dinero, más armas o más sanciones, la victoria está al alcance. La paz no la construirán diplomáticos incompetentes ni políticos que viven en un mundo de fantasía. Quizás la construyan personas inteligentes que viven en el mundo real", escribe Vance.