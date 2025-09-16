Israel simultanea la invasión de Gaza con un bombardeo en Yemen

Aviones de combate de Israel bombardearon este martes el puerto de la ciudad de Al Hodeida, en la costa del mar Rojo de Yemen, después de que el Ejército israelí pidiera la evacuación "inmediata" de esta estratégica instalación antes de lanzar el ataque, de acuerdo con los rebeldes hutíes.

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que las defensas aéreas del grupo "se están enfrentando en estos momentos a la aviación israelí" mientras atacan Yemen, al tiempo que la televisión Al Masirah, controlada por el movimiento chií, indicó que los bombardeos han alcanzado el puerto de Al Hodeida.

Estos ataques se producen poco después de que un portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee, advirtiera de que las fuerzas de Israel atacarían Al Hodeida "en las próximas horas" y pidiera "a todos los presentes y a los barcos ahí atracados" que evacuaran el puerto "inmediatamente".