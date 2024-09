Kamala Harris ganó un debate gris que no provocará grandes cambios en el voto

Según el sondeo rápido de la cadena CNN, el 63% de los estadounidenses afirma que Kamala Harris ganó el debate presidencial del pasado 10 de septiembre. Sin embargo, la percepción de victoria no es sinónimo de intención de voto. En consecuencia, es probable que el apoyo en las presidenciales del mes de noviembre no varíe de manera determinante después del debate.

La conclusión de analistas y líderes del establishment norteamericano, incluyendo algunos republicanos, tienden a coincidir con la percepción de la mayoría; Trump no lo hizo bien. Cayó en la trampa de Harris en varias ocasiones, se le vio enredado al momento de defender ciertas políticas como el aborto y el tema migratorio. Adicionalmente, no sacó provecho del tema económico; tanto para resaltar sus logros entre 2016 y 2020 como para subrayar los errores de la actual administración. Mucho ataque personal y pocos argumentos políticos.

Este tipo de maniobras discursivas tienden a fortalecer a los polos. Esa fue la estrategia que ha seguido Trump en sus tres campañas presidenciales. La primera le resultó, la segunda no. El ex magnate presidente insiste en polarizar al elector; un movimiento arriesgado considerando la importancia del voto en los estados pendulares. Por su parte, que Harris ganara de cara al voto demócrata no era tan difícil.

¿Por qué? Porque era relativamente sencillo despuntar y diferenciarse de Biden, quien mostró una actuación muy mediocre el pasado 27 de junio. A estas horas y a pesar de algún tercer debate que podría celebrarse, la elección se sigue disputando en el marco de una campaña negativa con pocas propuestas relevantes, frescas y novedosas. El voto en contra -elegir al menos malo- será probablemente la lógica que empleen la mayoría de los norteamericanos a la hora de votar.