Kenia ya es el país que más utiliza TikTok

El último informe de Reuters Institute Digital News ha determinado Kenia como el país del mundo que más utiliza la red social conocida como TikTok, seguido por Tailandia, y por Sudáfrica en tercer lugar. El informe citado, que compara el uso de la plataforma china con Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, WhatsApp y YouTube, determina que un 54% de los usuarios kenianos escogen TikTok para su uso general y un 29% para el acceso a noticias.

TikTok también está ganando terreno en Kenia en cuanto a la distribución de noticias, especialmente entre los usuarios menores de 24 años y los adolescentes. Uno de los motivos de este cambio, asegura el informe, se debe a que los jóvenes kenianos tienden a prestar más atención a lo que tengan que decir las celebridades de las redes sociales, antes que confiar en los medios de comunicación convencionales. TikTok se ha transformado rápidamente en una herramienta de comunicación para la organización de las protestas que protagonizan los jóvenes, dado que facilita una rápida difusión de un mensaje breve y concreto.

A sabiendas de que un 58% de la población de Kenia tiene menos de 25 años, se prevé que esta dinámica no haga sino crecer con el tiempo. ¿Y qué puede salir mal cuando la población de una nación se informa a partir de las opiniones de sus celebridades, y no a través de los medios de comunicación?

Desinformación en favor de China

El resultado inmediato fue una gigantesca campaña de desinformación previa a las elecciones presidenciales en agosto de 2022. El investigador keniano de la Mozilla Foundation, Odanga Madung, contabilizó en este periodo hasta 130 vídeos donde primaba “una amplia desinformación” barajada con “narrativas violentas y de discriminación étnica”. Dichos vídeos contaban con más de 1 millón de visualizaciones en las semanas previas a las elecciones, mientras el candidato más castigado no fue otro que el que terminó ganando la presidencia del país, William Ruto. Por ejemplo, uno de los vídeos citados por el informe mostraba un extracto de un mitin electoral de Ruto donde podía leerse “Ruto odia a los kikuyu (una etnia keniana) y quiere tomarse su venganza en 2022”. El vídeo obtuvo 440.000 visitas.

Vídeos manipulados donde se mezclaban imágenes de Ruto con aquellas del programa de Netflix Cómo se convirtieron en tiranos, tweets falsos de Joe Biden donde se denigraba a Ruto e incluso una portada de periódico falsa que aseguraba que el presidente de Kenia había planeado asesinar al anterior jefe de Gobierno, Uhuru Kenyatta.

Odanga Madung criticaba entonces que “no teníamos la manera de identificar un vídeo como verdadero o falso […] y TikTok no quería que pasásemos mucho tiempo chequeando si el contenido era real o no. Si el contenido es falso, todavía puede mantenerse en la plataforma hasta que no rompa con otro aspecto de las políticas [de la red social]”.

Madung da en el clavo. Este periodista pudo comprobar de primera mano cómo funcionaba en 2021 el proceso de censura de TikTok, si puede categorizarse como tal: la plataforma contrata a jóvenes (europeos o no) para que sean ellos, desde sus hogares a modo de teletrabajo, quienes decidan censurar o no los vídeos que son denunciados de forma constante por los usuarios. Miles de vídeos, millones. Este periodista salió de fiesta por Lisboa con uno de estos “censores” en noviembre de 2021, con el portátil a cuestas hasta altas horas de la madrugada, un portátil que pasó por varias manos a modo de juego y como entretenimiento general para el grupo de amigos del “censor”. Aunque el “censor”, cuyo nombre permanecerá en el anonimato, aseguró que los vídeos pasan “varios filtros” como el suyo hasta ser definitivamente retirados, uno no puede sino preguntarse hasta que punto sabrá un portugués con la líbido disparada lo que es censurable y no es censurable en Kenia.

No debe extrañar tampoco a nadie que William Ruto, el político más atacado durante los pasados comicios por usuarios de la red social china, basara parte de su discurso electoral en una posición abiertamente contraria a China. El actual presidente de Kenia soltó entonces frases como “los ciudadanos chinos están asando el maíz y vendiendo teléfonos móviles. Los deportaremos a todos”, mientras su política se ha inclinado en los últimos meses hacia Occidente, en detrimento de las estrechas relaciones que mantenía su predecesor con el gigante asiático.

Los creadores de contenido más seguidos en Kenia corresponden a cuentas humorísticas, de belleza y de mensajes motivacionales, aunque esto no quita que, durante el periodo electoral, los mismos influencers hagan uso de su gran difusión para compartir mensajes de índole político. Igualmente, destaca que Kenia y Sudáfrica sean los dos países de África que más utilizan TikTok, siendo Kenia la nación africana con un mayor número de sedes de noticias chinas en el continente, y siendo Sudáfrica la nación africana con mayores relaciones diplomáticas y comerciales establecidas con China.

El creciente número de usuarios de TikTok en los países africanos abre la puerta a China para influir en los procesos electorales, como se ha demostrado en las elecciones de Kenia del año pasado, sin influir por ello de forma directa o contradiciendo su conocida política de “los cinco noes”.