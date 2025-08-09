Muere una mujer al quedarse atrapada en un contenedor de ropa para donar

Una tragedia sacudió la ciudad de Lodi, en California, EE UU, el pasado lunes por la tarde, cuando una mujer perdió la vida tras quedar atrapada en un contenedor de donaciones de ropa. El suceso ocurrió a las 18:10 horas en la intersección de North Pacific Avenue y West Elm Street.

La víctima fue identificada como Diana Borysenko, de 44 años y residente en Lincoln, Nebraska. Según el informe policial, su cuerpo fue hallado parcialmente introducido en el contenedor, con la cabeza atrapada en el mecanismo de cierre. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero pese a los esfuerzos de los bomberos de Lodi, Borysenko fue declarada muerta tras ser trasladada al hospital.

El contenedor pertenece a la ciudad de Modesto y está gestionado por la organización sin ánimo de lucro Eco Recycling. Tras el incidente, ha sido retirado de servicio y se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

La Policía de Lodi ha solicitado la colaboración ciudadana y pide que cualquier persona que haya presenciado el hecho o tenga información relevante se acerque a declarar.