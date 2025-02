La OTAN estaría debatiendo el envío tropas a Groenlandia en respuesta a las amenazas de Trump

"Creo que lo vamos a conseguir", aseguró Donald Trump a los reporteros que viajaban con él el pasado 25 de enero a bordo del AirForce presidencial. Trump se estaba refiriendo a Groenlandia, país vinculado a la corona de Dinamarca, y que desde hace tiempo se encuentra en el punto de mira del magnate, que asegura estar dispuesto a incorporarlo a Estados Unidos durante su mandato.

Un mensaje que no ha sido bien recibido por la población de la antigua colonia danesa, ni por Copenhague, que no han dudado en mostrar su negativa al magnate, recalcando que Groenlandia "no está a la venta", aunque no parece que el republicado está dispuesto a abandonar la idea.

"Podemos enfrentar los desafíos que se presenten"

Ante este escenario, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, optó por iniciar una gira europea con el fin de recabar apoyos entre sus socios y la OTAN, en caso de que a situación siga escalando. Así, se pudo escuchar a Frederiksen asegurar en Berlín: "Dinamarca es un país pequeño con aliados fuertes. Y forma parte de una comunidad europea fuerte en la que juntos podemos hacer frente a los desafíos a los que nos enfrentamos".

La gira finalizó en Bruselas con una reunión a puerta cerrada entre Frederiksen y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Según trascendió, habrían discutido acordado un plan de acción que contempla el refuerzo de la presencia militar en el Ártico, con un mayor despliegue de fuerzas estadounidenses. De acuerdo con la agencia alemana DPA, esta propuesta ya está siendo discutida de manera informal con Washington.

Al menos 12 países están involucrados en las conversaciones

Sin embargo, en las últimas horas, The Telegraph ha revelado nueva información sobre las negociaciones dentro de la OTAN para abordar la crisis de Groenlandia. Según el medio británico, al menos una docena de países, entre los que se encuentra Alemania, estarían involucrados en las conversaciones para definir una estrategia frente a la creciente presión de Trump, y que podría implicar el despliegue de tropas en la isla.

Conversaciones en las que, de acuerdo con el medio citado, también habrían debatido si se podría invocar la cláusula 5, relativa a la defensa mutua de los estados, en caso de que la invasión fuera realizada por otro estado miembro de la OTAN. Cabe recordar que poco antes de jurar el cargo, el presidente de Estados Unidos afirmó que no podía descartar el uso de la fuerza o medidas económicas para hacerse con la isla al asegurar, atribuyendo su interés a la "seguridad económica" del país.