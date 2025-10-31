El Pentágono autoriza la entrega de misiles Tomahawk a Ucrania: la decisión final corresponde a Trump

La cadena estadounidense CNN ha adelantado que el Pentágono habría dado luz verde a la Casa Blanca para el envío de los misiles de largo alcance Tomahawk, tras comprobar que no afectaría de forma negativa a las reservas estadounidenses de los mismos. Ahora quedaría en manos de Donald Trump dar luz verde al suministro de un armamento que ha sido ampliamente demandado por Kiev.

El medio estadounidense, citando a tres funcionarios europeos y estadounidenses, asegura que el Estado Mayor Conjunto informó a la Casa Blanca de su evaluación a principios de octubre, de forma previa a la reunión entre Zelenski y Trump. En aquel entonces, al ser preguntado al respecto, Trump aseguró: "No queremos regalar cosas que necesitamos para proteger a nuestro ´país", y confirmó al presidente ucraniano que por el momento no enviaría el armamento.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)