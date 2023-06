Por qué el Pentágono se ha empeñado en enviar tanques Abrams a Ucrania armados con uranio empobrecido

Estados Unidos ha oficializado la transferencia de 31 tanquesa Ucrania, que tiene a 200 soldados entrenando en campos militares de Alemania bajo la supervisión de instructores americanos para aprender a manejar este avanzado carro de combate. The Wall Street Journal ha informado de que los tanques llegarán a Ucrania armados con proyectiles de uranio empobrecido, tal y como había pedido el Pentágono.

El Ejército de EEUU usa habitualmente proyectiles con uranio empobrecido ya que tienen la capacidad de penetrar el blindaje frontal de los tanques rusos a largas distancias y con un alto grado de efectividad, según explican medios de EEUU. El propósito del Departamento de Defensa es que con esta transferencia de proyectiles de uranio empobrecido “Ucrania haga el mayor progreso posible en el campo de batalla" que pueda "poner a Kiev en una posición de negociación sólida si finalmente se llevan a cabo las conversaciones de paz”, dijo un alto funcionario de la administración Biden, citado por The Wall Street Journal.

El Abrams es el tercer modelo occidental de tanque se transfiere a las fuerzas armadas de Volodimir Zelenski tras el envío de 14 tanques Challenger británicos y decenas de tanques Leopard de países europeos, incluidos varios Leopard 6A4 de España. Precisamente este martes Alemania ha anunciado una nueva entrega a Ucrania de más de cien Leopard a partir de julio y hasta final de año.

Los tanques M1A1 Abrams se entregarán a Ucrania en otoño. Sin embargo, EEUU ya ha transferido 31 unidades de este tipo a Europa para que los ucranianos pudieran recibir formación ya que son máquinas muy diferentes a las que irán a Ucrania.

La formación de los soldados ucranianos se extenderá 12 semanas en las que no solo aprenderán a manejar los tanques, sino también cooperación en el campo de batalla. Desde el inicio de la invasión, el Pentágono ha entrenado a más de 11.000 soldados ucranianos, si bien la previsión inicial es formar a un total de 57.000 efectivos para hacer frente a los rusos.

Fuera de Ucrania, actualmente se están formando unas 6.000 ucranianos en 40 centros diferentes, incluida España. En marzo, este número era el doble ya que en ese momento se estaban formando de cara a la contraofensiva iniciada el 4 de junio.

La advertencia de Putin sobre el uranio empobrecido

El presidente ruso Vladimir Putin amenazó hace dos meses a Reino Unido con graves consecuencias tras anunciar Londres su intención de enviar a Ucrania proyectiles "que contienen uranio empobrecido" en sus tanques Challenger, considerado como "un componente estándar que no tiene nada que ver con armas o capacidades nucleares".

¿Qué es el uranio empobrecido?

Pero, ¿qué es exactamente el uranio empobrecido y qué aplicaciones tiene tanto en la vida civil como en el sector armamentístico? El uranio empobrecido es un subproducto del enriquecimiento de uranio que presenta una gran variedad de aplicaciones debido a su alta densidad y su efecto pirofórico. Se aplica sobre todo en la industria militar, especialmente en la producción de placas de blindaje de tanques pesados.

Por ejemplo, los tanques Abrams de Estados Unidos integran una armadura secreta de uranio empobrecido, si bien los que van a ser enviados a Ucrania no tendrán esta tecnología debido a que se trata de un componente muy sensible. La manera en que el uranio empobrecido se usa en la matriz del blindaje de un tanque es un secreto, y el gobierno de EEUU no lo exporta ni siquiera a sus aliados más cercanos.