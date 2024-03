El personal de Google boicotea una conferencia tecnológica israelí en Nueva York por la situación en Gaza

Decenas de miembros del personal de Google organizaron una protesta ante una conferencia tecnológica israelí en Nueva York después de que su empresa hiciera caso omiso de una carta abierta firmada por cientos de trabajadores molestos por su patrocinio del evento dada la situación en Gaza, donde han muerto ya más de 30.000 personas desde el pasado mes de octubre como consecuencia de los ataques israelíes.

Más de 600 empleados firmaron una petición lanzada el 29 de febrero, exigiendo que Google retirara su apoyo a Mind the Tech. Google ignoró la carta, redactada por el grupo de campaña No Tech for Apartheid. La compañía figuraba como «patrocinador de oro» del evento de dos días de duración, celebrado el lunes y el martes. El personal de Google encontró formas de expresar su enfado cuando los manifestantes se plantaron frente al rascacielos de Manhattan donde se celebró la conferencia, coreando: «Google, Google, no puedes esconderte. Estás impulsando un genocidio».

Mohammad Khatami, un ingeniero de software de Google que firmó la carta, declaró a Wired que se sentía profundamente incómodo con la postura de su empleador. «Los palestinos, muchos de los cuales son literalmente usuarios de Google, están siendo puestos en peligro por la tecnología que producimos», señaló. Zelda Montes, ingeniera de software de YouTube, propiedad de Google, protestó el lunes fuera de la conferencia: «Mientras nuestro “liderazgo” nos sigue fallando, espero que los trabajadores de Google nos sintamos más capacitados para dirigirnos los unos a los otros y preguntarnos qué más podemos hacer para oponernos colectivamente a la tecnología para la opresión».

El lunes, Barak Regev, director general de Google Israel, fue abucheado en el escenario y se vio obligado a interrumpir su discurso. «Soy ingeniero de software de Google Cloud y me niego a crear tecnología que fomente el genocidio, el apartheid o la vigilancia», dijo un hombre, poniéndose de pie entre el público para increpar a Regev. Otros asistentes abuchearon y el hombre fue sacado a empujones. »Parte del privilegio de trabajar en una empresa que representa los valores democráticos es que puede haber un intercambio de opiniones diferentes", replicó Regev, continuando con sus comentarios.

Entonces le interrumpió una mujer, que gritó «Palestina libre» antes de ser tirada al suelo y sacada a rastras de la sala. Un hombre le gritó: «Fuera de aquí. Apoyas el terrorismo». Regev terminó su discurso antes de tiempo, diciendo: «Es una señal muy fuerte». Abandonó el escenario. Una periodista freelance que cubría la conferencia, y que tuiteó un vídeo del acto, fue sacada a la fuerza de la sala; el guardia de seguridad le arrebató el teléfono y «me arrancó la tarjeta de prensa del cuello».

Otros oradores en el acto fueron Eric Adams, alcalde de Nueva York, y su homólogo en Jerusalén, Moshe Lion. Michael Rogers, exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional, y Randi Zuckerberg, hermana del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y otra empresaria tecnológica, también estuvieron entre los asistentes, junto con Gilad Erdan, embajador de Israel ante las Naciones Unidas.

No Tech for Apartheid sostiene que Google, Amazon y otras empresas tecnológicas son cómplices del «genocidio impulsado por la IA», a través del Proyecto Nimbus, un acuerdo de 1.200 millones de dólares entre Google, Amazon y el Gobierno y el Ejército israelíes, firmado en mayo de 2021, para proporcionar tecnología en la nube.

«Esta tecnología permite una mayor vigilancia y recopilación ilegal de datos sobre los palestinos, y facilita la expansión de los asentamientos ilegales de Israel en tierras palestinas», escribió un grupo de empleados en un artículo en octubre de 2021. «No podemos mirar hacia otro lado, ya que los productos que construimos se utilizan para negar a los palestinos sus derechos básicos, obligar a los palestinos a abandonar sus hogares y atacar a los palestinos en la Franja de Gaza, acciones que han provocado investigaciones por crímenes de guerra por parte del tribunal penal internacional».