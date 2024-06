Quien es el general Juan José Zúñiga y por qué fracasó en su aventura golpista en Bolivia

Fracaso estrepitoso del ex jefe del Ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, en su intento de sacar adelante un golpe de Estado para deponer al presidente Luis Arce y a todo su gabinete. La arriesgada aventura del que hasta hace dos días era el máximo representante militar del país apenas duró unas horas al no reunir el suficiente respaldo dentro de las fuerzas armadas y ante la presión de la gran mayoría de gobiernos de la región. ¿Qué se sabe de este alto mando militar y cuáles han sido sus motivaciones?

Juan José Zúñiga nunca fue un oficial destacado ni estuvo en los primeros lugares de su promoción, según publican los medios locales. Ello no fue obstáculo para que alcanzara la jefatura del Estado Mayor, y en 2022 fuera designado comandante general del Ejército mediante un decreto del presidente Arce. Zúñiga está considerado un experto en labores de inteligencia y el diario boliviano "El Deber" lo ha descrito como "el general del pueblo" por su cercanía con sectores mineros y sindicales.

En 2013 enfrentó acusaciones de malversación de fondos de al menos 2,7 millones de bolivianos destinados a financiar pensiones y bonos escolares cuando era jefe de un Regimiento de Infantería, por las que recibió una sanción que incluyó siete días de arresto. Zúñiga también fue acusado de estar involucrado en delitos de narcotráfico por el general Luis Begazo, el cual fue suspendido de su cargo sin ninguna explicación, informa la prensa boliviana.

¿Por qué dio el golpe?

El presidente Arce destituyó a Zúñiga el pasado martes después de que criticara duramente al ex presidente Evo Morales por su intención de concurrir como candidato presidencial. Zúñiga había afirmado que el ex mandatario no está habilitado para aspirar a la jefatura de Estado y amenazó con actuar "llegado el caso" para impedir "que pisotee la Constitución y que desobedezca el mandato del pueblo".

El ex jefe del Ejército aseguró que las Fuerzas Armadas son "el brazo armado del pueblo, el brazo armado de la patria". Según la Constitución de la República de Bolivia, los militares no pueden expresar opiniones políticas.

Zúñiga será procesado por la vía ordinaria y militar y según los fiscales está siendo acusado por los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. Antes de ser arrestado, habló de un "autogolpe" al declarar que el presidente Arce le había pedido "hacer algo para aumentar su popularidad". "El presidente me dijo que la situación está muy jodida, que esta semana sería crítica y es necesario hacer algo para levantar mi popularidad".

Morales renunció a la presidencia en 2019 en medio de una serie de violentas protestas acusado de fraude electoral tras ganar las elecciones. El líder indígena acusó en el pasado a Zúñiga de liderar el grupo militar Pachajcho, que supuestamente ejecuta un "plan negro" en su contra. Según ex militares y el propio Zúñiga, los Pachajchos son un grupo que se creó durante el último gobierno de Evo Morales y se dedica a labores de inteligencia militar.

El intento de golpe se produce en medio de una crisis económica por falta de combustibles y escasez de divisas y una caída de la popularidad del presidente Arce, quien se halla inmerso en una disputa con el que fuera su mentor político, el ex presidente Morales, por el futuro del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y el objetivo del expresidente de aspirar a un nuevo mandato. Arce ha dicho ser víctima de un "golpe blando" perpetrado por seguidores de Morales que tiene como objetivo "acortar mandatos".