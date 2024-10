«El de Starmer es el comienzo menos tranquilizador de un gobierno que se recuerde»

¿Cómo valora los 100 primeros días de Keir Starmer? ¿Ha cumplido el primer ministro las expectativas? ¿En qué medida le ha afectado el escándalo de los regalos?

Un reciente sondeo de opinión publicado por YouGov reveló que el 59% de los encuestados desaprobaba la actuación del nuevo Gobierno laborista hasta la fecha, mientras que solo el 18% la aprobaba. Dos políticas en particular suscitaron la ira: la supresión del subsidio universal de invierno para los pensionistas y la liberación anticipada de presos para aliviar el hacinamiento en las cárceles. Las finanzas públicas tienen un «agujero negro» de 22.000 millones de libras, un sistema penitenciario al borde del colapso y un Servicio Nacional de Salud (SNS) crónicamente infradotado y de bajo rendimiento. Este es el peor comienzo de 100 días de cualquier gobierno británico que se recuerde y las expectativas creadas por la amplia mayoría parlamentaria laborista no se han cumplido hasta ahora. Por último, el escándalo de los regalos ha perjudicado sin duda a la marca laborista y, en particular, al prestigio de Keir Starmer entre la opinión pública británica.

¿Es Starmer un primer ministro sin carisma y con un índice de popularidad a la baja?

A primera vista, Keir Starmer carece de carisma. Sin embargo, cuando fue director del Ministerio Público era conocido por su atención al detalle, su capacidad intelectual, su trabajo duro, su comprensión de los problemas y por su criterio. Era conocido por ser uno de los abogados más eminentes de su generación en Reino Unido. También era conocido por ser afable y por relacionarse bien con sus compañeros. Una reciente encuesta de YouGov ha puesto de relieve que el 59% de la gente desaprobaba la trayectoria del nuevo Gobierno laborista hasta la fecha. Un sondeo de opinión para el periódico Observer en septiembre de 2024 reveló que sólo el 24% de los votantes aprueba el trabajo que Keir Starmer, el 50% lo desaprueba, lo que le da una valoración personal neta de -26%. Esto es preocupante para el primer ministro y su Gobierno.

¿Cuáles son sus medidas más importantes hasta ahora?

Las políticas clave han incluido la supresión del subsidio universal de invierno para los pensionistas y la liberación anticipada de presos para aliviar el hacinamiento en las cárceles. Ambas medidas fueron impopulares entre los votantes. Otras políticas incluyen cambios en la legislación laboral, con nuevos derechos laborales, que son más populares entre los trabajadores, pero no necesariamente entre las empresas. Starmer también prometió un plan de 10 años para mejorar el NHS, pero aún no ha aparecido, aunque el Gobierno ha criticado al NHS con regularidad. Asimismo, se especula con grandes subidas de impuestos directos e indirectos para tapar un «agujero negro» de 22.000 millones de libras en las finanzas públicas. Esto ha hecho que los votantes se sientan inseguros y desaprueben al Gobierno. Por lo tanto, todo esto se suma al comienzo menos tranquilizador de un gobierno que se recuerde.