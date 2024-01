El tanque más famoso del mundo sigue callando bocas 35 años después

Chow Hang-tung era una brillante alumna universitaria que se convirtió en una joven abogada de derechos humanos con una prometedora carrera por delante y un puesto asegurado en cualquier bufete. Pero ahora ha sido condenada en su ciudad, Hong Kong, por celebrar vigilias para conmemorar a las víctimas de la represión ocurrida en la plaza de Tiananmen de Pekín en 1989.

El tribunal superior de Hong Kong ha acordado restablecr la condena a esta activista en lo que las asociaciones que luchan por los derechos humanos en China consideran el último revés para los partidarios de la democracia en la ciudad.

Chow Hang-tung, exlíder de la ahora disuelta Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Democráticos Patrióticos de China, había sido condenado a 15 meses en enero de 2022 por incitar a otros a participar en la vigilia prohibida por la policía para protestar por la gestión de la condena por parte de las autoridades. Durante décadas, la vigilia anual organizada por la Alianza fue la única conmemoración pública a gran escala de la represión de 1989 en la plaza más emblemática de Pekín, tras una protesta ciudadana que fue aplastada por el régimen.

En diciembre de 2022, Chow ganó su apelación contra su condena, en una inusual victoria para los activistas de la ciudad bajo la represión de Beijing contra los disidentes. En ese momento, un juez del Tribunal Superior dictaminó que, aunque Chow había alentado a otros a reunirse en el parque, no era un delito porque no se había establecido la legalidad de la prohibición. Al anular su condena original, el juez dictaminó que la policía no había cumplido con su deber positivo de tomar la iniciativa al considerar medidas factibles como condiciones que permitieran la celebración de la vigilia anual.

Pero el gobierno apeló la decisión del juez y el jueves el Tribunal de Apelación Final restableció la condena de Chow.

La Alianza se hizo internacionalmente conocida por organizar vigilias con velas en el Parque Victoria de Hong Kong en el aniversario de la represión de las protestas a favor de la democracia en la Plaza de Tiananmen por parte del ejército chino en 1989. Pero votó a favor de disolverse en 2021 bajo la sombra de una ley de seguridad nacional impuesta por Beijing.

Sus partidarios dicen que su cierre ha demostrado que las libertades y la autonomía prometidas cuando la ex colonia británica regresó a China en 1997 están disminuyendo.

El año pasado, Victoria Park fue ocupado por un carnaval organizado por grupos pro-Beijing para celebrar el traspaso de poder de 1997, incluso después de que se levantaron las restricciones de COVID-19. Mientras las autoridades borraban los recordatorios de la masacre, algunos habitantes de Hong Kong lucharon por mantener vivos los recuerdos distribuyendo velas LED, escribiendo sobre la represión o comprando libros al respecto.