“Ucrania no está en condiciones de ganar la guerra a Rusia”

Francisco Rubio Damián (Madrid, 1959) es un experimentado analista en seguridad internacional. Coronel en la reserva del Ejército de Tierra, es autor de varios libros como “Modelo de intervención exterior de la Unión Europea” y “La guerra de los robots. Cómo la tecnología está cambiando los conflictos armados”. Ahora publica “Guerra S.A. La privatización de los conflictos armados” (Espasa editorial), en el que analiza la configuración de las empresas de seguridad, las ventajas de las empresas militares privadas y la responsabilidad de los gobiernos que las contratan.

¿Midió Irán su ataque a Israel al milímetro para evitar una guerra abierta?

Irán hizo lo que tenía que hacer después de recibir un ataque a su consulado en Damasco. Aunque la respuesta fue muy espectacular, Irán no tenía intención de hacer un daño físico y humano, porque eso hubiera significado una escalada. Teherán tenía que dar una imagen ante la población iraní y, en parte, ante la comunidad internacional. Por su parte, Israel ha hecho lo que tenía que hacer. Ha demostrado que tiene socios muy solventes en Estados Unidos, en Reino Unido, y en Jordania, con el que comparte un enemigo común, en este caso Irán.

¿Podemos dar por cerrada la escalada o posibilidad de guerra abierta entre Israel e Irán tras el ataque limitado israelí sobre Isfahan?

La escalada se puede dar por terminada, lo que no significa que pueda haber otras crisis entre Israel e Irán a través de fuerzas delegadas o "proxies" en cualquier momento como Hizbulá o los palestinos de Hamás. El ataque israelí no ha tenido intención de hacer daño, lo que permite a Teherán no volver a responder.

Irán ha dicho que tiene capacidad misilística para causar un gran daño a Israel. ¿Es así?

No si avisa de que va a atacar con horas de antelación. Desde que alertó de la ofensiva hasta que llegaron los misiles y los drones a territorio israelí pasaron horas. La intención de Irán es que Israel se pudiera defender, por eso avisó. Otra cosa es qué pasaría si se hace un ataque de esta envergadura o mayor sin avisar. Es difícil valorar qué hubiera pasado en ese caso. Desde luego que con drones tan lentos como los que usó no se pueden causar daños grandes. Israel ha demostrado tener una buena defensa. Es verdad que le ayuda que su territorio es muy pequeño y por tanto es relativamente fácil de defender.

Ucrania se queja de que Occidente no defiende Ucrania igual que lo ha hecho con Israel.

Es que no es factible porque lo que pide Zelenski es la intervención directa de fuerzas de la OTAN en Ucrania, lo que supondría un enfrentamiento directo con Rusia. Esto no se ha dado ni en la Guerra Fría ni en otras guerras como la de Vietnam y Corea. La OTAN siempre se ha abstenido de participar de forma directa. Lo que sí puede haber es un apoyo, como el que están dando EEUU y la Unión Europea, pero nunca participar directamente. Lo que pide Zelenski es una utopía y daría paso a una generalización de la guerra, no sé si llamarlo guerra mundial pero sí una generalización. Eso es lo que están evitando las dos partes desde el año 1949.

¿La alternativa es una derrota de Ucrania?

La alternativa es un acuerdo. Esta guerra acabará, como acaban todas las guerras, en un acuerdo. El mundo occidental no puede consentir una derrota ucraniana porque sería un fracaso desde el punto de vista de nuestra seguridad que Rusia gane la guerra. El problema es que Ucrania no está en condiciones de ganar. Por tanto, se llegará a punto en el que ambas partes consideren un mal menor llegar a un acuerdo. La dificultad está en definir cuál es ese punto. Ya no hay muchas opciones.

¿Ese acuerdo supone necesariamente que Ucrania pierda territorio?

Muy probablemente. Hay territorios que Ucrania ya ha perdido desde 2014. Llegar a una especie de de acuerdo sobre esos territorios perdidos en 2014, no los perdidos en 2022, podría suponer no ceder demasiado para Ucrania. Para Rusia sería una forma de consolidar la situación de 2014, que no dejó de ser una invasión y que no está admitida por el conjunto de la comunidad internacional.

¿Qué significa privatizar la guerra?

Consiste en externalizar con empresas privadas tareas que hacen los militares, muchas de ellas en conflictos armados, desde cuestiones de logística, distribución, mantenimiento, elaboración de inteligencia y obtención de información. Todo menos la de participar directamente en una guerra, lo que está prohibida por el Derecho internacional.

¿Hay empresas de seguridad que han participado en guerras de forma ilegal?

Además de Wagner, en Estados Unidos está la antigua Blackwater, que luego cambió de nombre a Academi, y que participó en combates con la CIA tal y como quedó demostrado en una investigación del Congreso de Estados Unidos. La diferencia entre Blackwater y el Grupo Wagner es que a los primeros les contrata un estado que es una democracia consolidada. La CIA contó con Blackwater en Irak y Afganistán porque la CIA no tiene capacidad para organizar la seguridad de sus cuarteles generales fuera de Estados Unidos, pero poco a poco acabaron participando en las operaciones militares o pseudo militares de la CIA. También hay una empresa militar privada que se llama Malhama Tactical que vende sus servicios de combate al yihadismo, a la lucha islamista. Pero son excepciones. La inmensa mayoría de empresas de seguridad actúan dentro de la ley.

¿Es África el principal escenario de actuación de estos grupos de seguridad privados?

En África, la nueva Wagner, que pertenece al Ministerio de Defensa ruso, está presente en varios países en los que se ha ido desplazando la influencia europea y occidental de las antiguas metrópolis, Francia entre ellas, en aras de la influencia rusa. Los gobiernos de países como la República Central Africana o Mali creen que Wagner es mucho más efectivo porque suele participar sin escrúpulos. Proporcionan seguridad a los gobernantes de estos países, entrenan y asesoran militarmente, pero también participan en solitario o con los ejércitos de estos países en combates contra las facciones yihadistas.

¿El rearme en Asia de países como China, Japón y las dos Corea conduce inexorablemente a un conflicto regional en aquella zona?

No conduce inexorablemente a un conflicto militar. El rearme suele tener dos causas. Primero, prepararse para un conflicto militar, y segundo, disuadir a la otra parte. La disuasión es una de las mejores formas de lograr que no haya guerra. La UE está diciendo ahora que quiere aumentar sus capacidades defensivas, pero no lo plantea para participar en una guerra sino para evitar que se materialice una amenaza sobre Europa. Ajá.

¿Veremos en 2050 a China como una potencia militar equiparable a la de EEUU?

Puede ser. A lo mejor las Fuerzas Armadas chinas son equiparables a las de Estados Unidos. No lo sé. China tiene vocación de gran potencia y una gran potencia sin unas Fuerzas Armadas acordes a esa potencia no es tan fuerte. China, como no es una democracia, va a su ritmo, no tiene elecciones cada cuatro o cinco años y puede definir su desarrollo y sus metas y estratégicas políticas a largo plazo. Las democracias somos un poco más cortoplacistas. Necesitamos tener resultados visibles.