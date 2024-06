Xóchitl Gálvez, una empresaria hecha a sí misma

Xóchitl Gálvez (Tepatepec, Hidalgo, 1963). Hija de maestro y ama de casa, Xóchitl nació y creció en Tepatepec, un pequeño municipio del Estado de Hidalgo. Xóchitl, que significa «flor» en idioma náhuatl, tiene orígenes otomíes por parte de padre y madre. Desde joven se ha abierto camino para construir su propio futuro de prosperidad. Para pagar sus estudios vendía gelatinas en el mercado local, una imagen que se ha convertido en un elemento clave de su narrativa y que ha inspirado muchos memes en redes sociales. Se mudó a la Ciudad de México para estudiar Ingeniería Informática en la UNAM.

Creó su empresa «High Tech» y un par de años después consiguió el premio de Empresaria del Año. Entre sus primeros trabajos, fue coordinadora de informática del Pabellón de México en la Expo de Sevilla de 1992. Su incursión en política fue de la mano del expresidente Vicente Fox, que hizo de cazatalentos para formar su equipo. Gálvez fue jefa delegacional de Miguel Hidalgo, una de las demarcaciones internas más ricas de Ciudad de México, y también senadora durante esta legislatura.

Xóchitl, que no milita en ningún partido aunque se ha sentado en la bancada del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), ha convertido su historia de lucha personal en su relato político. Se ha presentado como una candidata cercana, conectada con los problemas reales del pueblo mexicano, que no proviene de ningún «establishment» o círculo privilegiado. El sentir popular es que Xóchitl, a pesar de que quizás no tenga una trayectoria tradicional en política o un perfil presidenciable, es la mujer que puede solucionar los problemas de México.